La cabane Bordier se trouve à près de 2900 mètres d'altitude. Image: Club alpin Suisse (CAS)

On a testé le plus haut sommet de randonnée balisé d’Europe

La cabane Bordier située Saint-Nicolas (VS) a toujours été un refuge pour alpinistes. Mais un nouvel accès facilité a ouvert ses portes aux randonneurs. Qu'est-ce que cela change pour le refuge? Nous sommes allés constater sur place.

Nous restons bouche bée en arrivant à la cabane Bordier, un refuge valaisan. Un bouquetin se tient à moins de trois mètres des tables en bois de la terrasse, complètement indifférent aux randonneurs qui mangent à côté et profitent du beau temps.

Quelle vue: un bouquetin juste à côté de la cabane Bordier! Image: Reto Fehr

Dans les rochers autour de la cabane, à quelque 2900 mètres d'altitude, nous repérons d'autres spécimens. Quel spectacle! Mais les bouquetins ne sont pas la raison principale pour laquelle les gens viennent jusqu'ici.

Autrefois, l'arête du Nadelgrat devant le Dom était le principal attrait. Il existe peu d'itinéraires permettant de relier autant de sommets de plus de 4000 m sur une seule crête alpine. Le parcours débute au Dirruhorn (4035 m), puis se poursuit par le Hohberghorn (4218 m) et le Stecknadelhorn (4241 m) avant d’atteindre le Nadelhorn (4327 m), avec la possibilité d'ajouter d'autres sommets. Le départ de la randonnée se fait depuis la cabane Bordier, après manger à 14 heures.



La crête Nadelgrat derrière le glacier de Ried avec le Nadelhorn, le Stecknadelhorn, le Hohberghorn et le Dirruhorn (de gauche à droite dans la rangée arrière, en commençant par le petit pic dans la neige). Image: David Indumi

Le Gross Bigerhorn devient le plus haut sommet de randonnée

Depuis cet été, une deuxième attraction est venue s’ajouter — susceptible d'attirer également les randonneurs: l'ascension du Gross Bigerhorn (3626 m) a été aménagée et balisée. Un sentier blanc-rouge-blanc mène désormais au sommet, ce qui en fait le plus haut sommet accessible aux randonneurs en Europe, après le Pleureur (3704 m) dans le Val de Bagnes (VS), un sommet plutôt méconnu qui surplombe le barrage de Mauvoisin.

Pour ne jamais perdre votre chemin jusqu'à la cabane. Image: Reto Fehr

De plus, la langue glaciaire du Ried s'est rétractée à tel point qu'en 2023 une passerelle a été installée sous le glacier, à environ 2200 m, pour enjamber le torrent glaciaire.

Le nouveau sentier de randonnée a été aménagé en collaboration avec Hans-Rudolf Keusen, géologue expérimenté, spécialiste des risques naturels et membre de longue date de la commission des cabanes du CAS. L'ancien itinéraire, de l'autre côté du glacier, traversait une zone sujette aux chutes de pierres. La cabane elle-même, située sur un rocher solide est surplombée par d'imposantes masses de glace.

La cabane Bordier avec son extension datant de 2009 (à gauche). Sera-t-elle bientôt de nouveau agrandie? Image: Reto Fehr

De nouvelles possibilités grâce à un accès plus facile

Le nouvel accès a ouvert tout un éventail de possibilités: auparavant, la cabane Bordier n'était accessible qu'en traversant le glacier, avec l'équipement adéquat et les connaissances nécessaires. Pour une grande partie des randonneurs, elle était donc «inaccessible». Aujourd'hui, il s'agit d'un sentier de niveau T3 sans difficultés techniques — à l'exception des quelque 1200 m de dénivelé depuis Gasenried, qui exigent une bonne condition physique. Ceux qui souhaitent gravir le Gross Bigerhorn passent normalement la nuit à la cabane Bordier.

Les locaux connaissaient déjà le Gross Bigerhorn depuis longtemps. Il n'existait certes pas de sentier balisé, mais par temps sec, l'ascension restait tout à fait faisable. «Dans les prochaines années, le chemin sera probablement aménagé jusqu'au sommet», explique Herbert Werlen, le mari de la gardienne de la cabane, Nathalie, actuellement dans la vallée.



Il précise:

«Mais nous ne voulons pas non plus construire une ‘autoroute'»

Car, avec le nouveau sentier, le public fréquentant la cabane a changé. Il n'y a plus seulement des alpinistes qui cherchent à décrocher l'un des 44 lits, mais aussi des randonneurs.



Herbert Werlen indique:

«Actuellement, environ un tiers de nos invités sont des randonneurs»

Herbert Werlen est convaincu que la cabane Bordier restera avant tout un refuge pour alpinistes. Image: David Indumi

Augmentation du nombre de clients journaliers

On peut s'attendre à ce que le Gross Bigerhorn attire encore davantage de randonneurs vers la cabane Bordier, qui a été agrandie pour la dernière fois en 2009. Pendant la (courte) saison des alpinistes, la cabane est bien fréquentée — du moins le week-end. Il n'est pas toujours possible que chacun trouve un lit (pas de nuitée sans réservation!). Mais il n'est ni souhaitable ni possible de distinguer les alpinistes des randonneurs au moment de la réservation.

Quelques poules vivent également près de la cabane, à près de 3000 mètres d'altitude. Image: Reto Fehr

Avec l'ouverture à un public plus large, des personnes qui ne connaissent pas bien la vie ni les règles d'une cabane du CAS fréquentent la cabane Bordier. Jusqu'ici, cela n'a pas posé de problèmes majeurs, mais on constate tout de même que les attentes diffèrent. Par exemple, le petit-déjeuner est servi actuellement à 2h, 4h et 7h: les randonneurs arrivent généralement pour le dernier créneau.

Pour un déjeuner à la cabane

Et qu'en est-il des autres visiteurs? Herbert Werlen explique:

«Le nombre de personnes venant pour la journée a clairement augmenté»

Le nouveau sentier permet de faire une excursion aller-retour jusqu'à la cabane Bordier: profiter d'un déjeuner au cœur de ce paysage montagnard fascinant, puis redescendre dans la vallée.



Faire de la balançoire dans un cadre grandiose: c'est possible juste en dessous de la cabane Bordier. Image: Reto Fehr

Il est également possible de passer la nuit à la cabane sans gravir le Klein Bigerhorn ni aucun autre sommet. Dans ce cas, c'est la cabane elle-même qui devient la star.

Certains se contentent de profiter du calme, de parcourir le petit «sentier Kneipp» le long du ruisseau près du bâtiment, et s'émerveillent lorsque les bouquetins font leur apparition. Ces derniers, parfois attirés par le sel dispersé, sont des visiteurs fréquents à la cabane Bordier. Le matin de notre arrivée, onze animaux étaient présents. Les chances d'observer ces impressionnants habitants des Alpes de très près sont donc bonnes.

Traduit et adapté par Noëline Flippe