Voici de quels pays arrivent les touristes qui visitent votre canton

Près de neuf millions de personnes ont passé au moins une nuit dans un hôtel suisse au cours de l'hiver 2024-2025. De nouveaux chiffres permettent de voir de quels pays ils venaient.

L'hiver dernier a été un véritable triomphe pour l'hôtellerie helvétique. Entre novembre 2024 et fin avril 2025, les établissements suisses ont enregistré 18,5 millions de nuitées, soit le meilleur résultat jamais observé à ce jour. Le nombre de nuitées réservées par les autochtones, quelque 9,3 millions, est tout aussi record. C'est ce que rapporte ce jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Au total, près de neuf millions de personnes ont passé au moins une nuit dans un établissement helvétique au cours de l'hiver dernier. Elles venaient de très nombreux pays - plus de 70, selon les chiffres de l'OFS.

Sans surprise, les ressortissants helvétiques représentent le groupe le plus important, avec un peu plus de la moitié des hôtes enregistrés. Les citoyens de nos pays voisins sont également très présents dans la liste. Avec 708 738 personnes, l'Allemagne se classe largement en tête du classement. La France (382 705 voyageurs) et l'Italie (236 795 hôtes) comptent aussi parmi les principaux pays de provenance.

Deux autres pays complètent le top cinq: les Etats-Unis, deuxièmes avec plus d'un demi-million de voyageurs, et le Royaume-Uni. Les ressortissants chinois ont également été nombreux: l'OFS fait état de quelque 155 000 arrivées - plus que celles affichées par les Espagnols et les Autrichiens, par exemple.

Les Américains aiment le Valais

Il est intéressant de jeter un coup d'œil à la situation au niveau cantonal, où l'on retrouve la même prédominance de nos voisins - à trois exceptions près. En Valais, à Zurich et à Lucerne, les voyageurs étasuniens représentent le groupe le plus nourri. Dans tous les autres cantons, la nationalité la plus représentée correspond à la langue parlée: les Français sont majoritaires en Romandie, les Allemands en Suisse alémanique et les Italiens au Tessin.

En parcourant les chiffres dans le détail, on s'aperçoit pourtant d'autres petites particularités régionales. Les voyageurs néerlandais ont tendance à privilégier la Suisse alémanique, tandis que les Belges et les Espagnols préfèrent la Romandie.

Des différences existent également au niveau des voyageurs provenant d'Asie. Ainsi, on retrouve le plus de Chinois en Suisse alémanique et au Tessin. En Argovie, il s'agit même de la deuxième nationalité la plus répandue. Berne a attiré plus de 45 000 ressortissants coréens, un chiffre égalé par aucune autre région.

En Valais, on compte plus de 8000 arrivées en provenance du Brésil et quelque 6600 de Taïwan. Environ 3600 ressortissants indiens ont séjourné en terres vaudoises, alors qu'ils étaient plus de 7000 à Genève. Le canton du bout du lac a aussi attiré plus de 13 000 Saoudiens, 11 000 Canadiens et 10 000 personnes provenant des Emirats arabes unis.

Bien plus près de nos frontières, 171 habitants du Liechtenstein ont passé au moins une nuit dans un hôtel en Appenzell Rhodes-Extérieures. Au niveau national, les ressortissants de la principauté ont été près de 9000, tandis que, parmi les nationalités les plus rares, on compte le Bahreïn, l'Islande et la Biélorussie.