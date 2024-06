La Confédération achète un terrain pour un centre d'asile

Martullo-Blocher se fait remettre à l'ordre à cause d'une sale habitude

Le canton de Schwyz et la commune ont officiellement apporté leur soutien au centre fédéral d'asile prévu à Buosingen. Lors d'une réunion d'information organisée par le SEM à Arth, il est apparu que la population émet de grandes réserves sur ce projet. (jch/ats)

L'Office fédéral des constructions et de la logistique doit d'abord élaborer un projet. Une procédure publique d'approbation des plans devra ensuite être lancée. De son côté, le SEM va intégrer le site dans le plan sectoriel de l'asile.

Le terrain en question est le camping de Buosingen, sur le territoire de la commune d'Arth. Le SEM estime que la planification, la construction et la mise en service du nouveau centre prendront au moins six ans. Le centre accueillera des demandeurs d'asile qui doivent quitter la Suisse.

Le contrat de vente entre le propriétaire actuel et la Confédération a été signé en milieu de semaine à Goldau (SZ), a indiqué jeudi le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Le changement de propriétaire sera inscrit au registre foncier à la fin de l'année.

La Confédération achète un terrain à Arth (SZ) pour y construire un centre fédéral d'asile qui doit permettre d'héberger 170 personnes. Le canton de Schwyz et la commune d'Arth soutiennent le projet, mais la population émet des réserves.

Le contrat a été signé entre la Confédération et le propriétaire d'un terrain à Arth, une commune schwytzoise, pour la construction d'un futur centre de requérants d'asile.

