Interview

Les épisodes violents comme à Cressier vont se multiplier

Michel Jaboyedoff est le directeur de l'Institut des sciences de la Terre à l'Université de Lausanne. A la suite de la catastrophe de Cressier, il analyse pour watson les risques et dangers liés à la répétition de graves intempéries en Suisse même.

Quel est le phénomène à l’origine du très gros orage du mardi 22 juin sur Cressier ?Michel Jaboyedoff: Il y a en ce moment une plus grande instabilité dans l’air que d’habitude. Les courants sont très changeants. L’air vient du Nord et vient du Sud. Et celui qui vient du Sud est beaucoup plus chaud que d’habitude à cette période de l’année. Ces forts contrastes, ces courants contradictoires créent de gros foyers orageux, de façon répétée. Cela se manifeste, et nous le …