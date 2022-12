En outre, il n'est plus nécessaire de disposer d'une expertise pour abaisser la vitesse maximale générale. Cette mesure devrait permettre aux communes d'introduire plus facilement une vitesse de 30 km/h ou des zones de rencontre.

Les zones 30 et les zones de rencontre doivent également devenir plus fréquentes. Désormais, ces zones peuvent également être ordonnées sur des routes non orientées vers le trafic, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer des motifs qualifiés tels qu'une situation de danger particulier ou des nuisances sonores excessives.

Plus de pistes cyclables et une vitesse de 30 km/h

L'introduction du nouveau permis de conduire au format carte de crédit est également prévue pour le 1 e r avril. Avec «un design plus moderne», ce format sera plus difficile à falsifier selon l'OFROU. Les permis de conduire actuels au format carte de crédit restent valables, mais peuvent être échangés contre une taxe. Le design du nouveau permis devrait être présenté en début d'année.

Procédures plus rapides et exceptions au retrait de permis de conduire

Des privilèges pour le covoiturage, des allègements pour les véhicules de travail lourds et des incitations pour les communes et les cantons à promouvoir la mobilité douce. Ce sont là quelques-uns des changements qui interviendront dans le trafic routier suisse en 2023.

Comment la Suisse est devenue dépendante de la neige artificielle

La période de Noël et du Nouvel An fait partie des plus importantes pour la fréquentation des domaines skiables suisses. Mais les températures remontent. Impossible donc de lancer la saison de ski sans neige artificielle. On vous explique tout ça.

Les températures augmentent à nouveau avant les fêtes de Noël. En plaine, le mercure peut grimper jusqu'à plus de 15 degrés à Noël, et sur le Crap Sogn Gion à Laax (2264 m), on prévoit des températures autour (voire au-dessus) du point de congélation. Mais c'est à partir de décembre que les jours importants pour les stations de sports d'hiver arrivent. Les pistes de ski doivent donc être prêtes.