Les conducteurs se dirigeant vers Estavayer-le-Lac devront emprunter la sortie d’Yverdon-Sud. Image: screenshot

L'autoroute fermée cinq nuits entre Estavayer et Yverdon

En raison de travaux, il sera impossible de circuler sur l'A1 dans les deux sens sur ce tronçon.

Si vous devez circuler sur l’autoroute A1 entre Estavayer-le-Lac et Yverdon, préparez-vous à prendre un itinéraire alternatif. Dès ce lundi 10 mars, et chaque nuit jusqu’à samedi matin, cette portion sera fermée dans les deux sens entre 22h et 5h, a annoncé l’Office fédéral des routes (Ofrou).

Pourquoi ces fermetures nocturnes? Deux opérations sont prévues:

Remplacement des anémomètres, essentiels pour la sécurité en cas de vents forts.

Mise à jour du système de gestion des tunnels, notamment celui des Bruyères.

Les automobilistes devront quitter l’autoroute aux sorties indiquées et suivre les itinéraires de déviation mis en place. Conseil: Anticipez ces fermetures pour éviter des surprises sur votre trajet nocturne. La circulation sera rétablie chaque matin à 5h jusqu’à la nuit suivante. (jah)