Huit cyclistes ont été blessés le week-end passé en Valais

Métaux lourds dans les tampons: «Je comprends que les femmes soient inquiètes»

Une étude récente a mis en évidence la présence de métaux lourds toxiques tels que le plomb, l'arsenic et le mercure dans les tampons hygiéniques. Une cheffe de clinique en gynécologie explique ce que signifient ces résultats et pourquoi il n'existe qu'une seule alternative aux tampons exempte de métaux lourds.



Une nouvelle étude a révélé la présence de métaux lourds toxiques tels que le plomb, l'arsenic et le cadmium dans des tampons de différentes marques. Ce résultat vous surprend-il?

Jana Birri: Oui et non. De nombreux produits comme les cosmétiques et les vêtements peuvent contenir des métaux lourds. On le savait déjà. De plus, certaines études ont déjà pu mettre en évidence la présence de métaux lourds dans les tampons.