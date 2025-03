Les autoroutes suisses sont plutôt sûres. Image: KEYSTONE

Voici les autoroutes les plus meurtrières d'Europe

La Suisse figure parmi les pays européens aux autoroutes les plus sûres. Par contre, ce n'est pas le cas de tous nos voisins.

Markus Abrahamczyk / t-online

Plus de «Suisse»

La Suisse figure dans le top 3 des pays ayant, en Europe, les autoroutes les plus sûres. En effet, le site Statista a réalisé un classement comparatif. Selon ces données, environ 14 automobilistes meurent chaque année pour 1000 kilomètres d’autoroute en Suisse. A titre de comparaison, la moyenne européenne est d’environ 18 décès pour 1000 kilomètres d’autoroute.

Parmi les pays étudiés, la Suède se distingue par sa sécurité, avec seulement trois décès pour 1000 kilomètres d’autoroute. En revanche, les autoroutes de France et de Belgique sont nettement plus dangereuses, avec respectivement 35 et 49 décès pour 1000 kilomètres.

Comment cela s'explique?

Les analyses suggèrent que la limitation de vitesse joue un rôle clé. D’après les chiffres, les tronçons avec limitation de vitesse enregistrent en moyenne 0,95 accident mortel par milliard de kilomètres parcourus. En revanche, sur les portions sans limitation, ce chiffre grimpe à 1,67 accident mortel par milliard de kilomètres parcourus. Cela signifie qu’il y a environ 75% d’accidents mortels en plus sur les sections sans limitation de vitesse.

Cependant, l’influence exacte des limitations de vitesse sur les accidents reste difficile à établir. D'autres facteurs entrent en jeu, notamment l’état des routes, la densité du trafic, le niveau technique des véhicules et, bien sûr, le comportement des conducteurs. Il est néanmoins incontestable qu'une limitation de vitesse généralisée contribuerait à réduire les émissions de polluants, comme le CO₂.

Actuellement, environ 70% des voies des autoroutes fédérales allemandes n’ont aucune limitation de vitesse fixe. Seul un cinquième du réseau est soumis à une limitation de 130 km/h. Le reste est équipé de systèmes de régulation du trafic, qui permettent d’imposer une vitesse maximale en fonction des conditions de circulation. (avec jah)