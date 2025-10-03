Ces panneaux devraient résoudre en partie le problème des bouchons sur l'autoroute. Image: KEYSTONE

La Confédération a une idée «sournoise» pour limiter les bouchons

Berne envisage de restreindre drastiquement la vitesse maximale sur les autoroutes.

En 2024, les automobilistes ont passé près de 55 500 heures coincés dans les bouchons en Suisse. Un nouveau record. Depuis 2019, le temps passé dans les embouteillages sur les routes suisses a doublé.

La principale cause de ces ralentissements reste la surcharge de trafic, rapporte Blick. Et pour y remédier, la Confédération envisage une mesure choc: ralentir la vitesse. Sur les tronçons les plus saturés, la vitesse passerait de 120 km/h à 80 km/h aux heures de pointe.

L’idée repose sur l’utilisation de panneaux électroniques de limitation variable. Selon la situation, ces panneaux afficheront 120 ou 80 km/h. Aujourd’hui, on en trouve sur 1015 kilomètres du réseau, soit environ 500 km par sens de circulation. L’objectif est désormais de doubler ce chiffre.

Mais tous ne sont ravis par cette proposition, à l'image du conseiller national UDC Rémy Wyssmann. Il critique cette idée:

«C'est une introduction sournoise du 80 km/h, à l’encontre de la volonté du législateur»

«Dans les prochaines années, un déploiement sur 2200 kilomètres-direction est prévu», explique un porte-parole de l’Office fédéral des routes (Ofrou) à Blick. Le réseau routier suisse totalise 2254,5 kilomètres, soit un peu plus de 4500 kilomètres-direction. Avec ces nouveaux plans, la moitié du réseau serait donc équipée de panneaux de limitation électronique. (nib)