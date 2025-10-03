ciel couvert11°
La Suisse veut pouvoir passer à 80 km/h sur 50% des autoroutes

Traffic jam on the A1 motorway near Egerkingen heading towards Berne, photographed on June 30, 2016. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Stau auf der Autobahn A1..Stau auf der A1 bei Egerkingen richtung Bern am ...
Ces panneaux devraient résoudre en partie le problème des bouchons sur l'autoroute.Image: KEYSTONE

La Confédération a une idée «sournoise» pour limiter les bouchons

Berne envisage de restreindre drastiquement la vitesse maximale sur les autoroutes.
03.10.2025, 13:0603.10.2025, 13:41

En 2024, les automobilistes ont passé près de 55 500 heures coincés dans les bouchons en Suisse. Un nouveau record. Depuis 2019, le temps passé dans les embouteillages sur les routes suisses a doublé.

La principale cause de ces ralentissements reste la surcharge de trafic, rapporte Blick. Et pour y remédier, la Confédération envisage une mesure choc: ralentir la vitesse. Sur les tronçons les plus saturés, la vitesse passerait de 120 km/h à 80 km/h aux heures de pointe.

La guerre d'Albert Rösti contre le 30 km/h s'annonce complexe

L’idée repose sur l’utilisation de panneaux électroniques de limitation variable. Selon la situation, ces panneaux afficheront 120 ou 80 km/h. Aujourd’hui, on en trouve sur 1015 kilomètres du réseau, soit environ 500 km par sens de circulation. L’objectif est désormais de doubler ce chiffre.

Mais tous ne sont ravis par cette proposition, à l'image du conseiller national UDC Rémy Wyssmann. Il critique cette idée:

«C'est une introduction sournoise du 80 km/h, à l’encontre de la volonté du législateur»

«Dans les prochaines années, un déploiement sur 2200 kilomètres-direction est prévu», explique un porte-parole de l’Office fédéral des routes (Ofrou) à Blick. Le réseau routier suisse totalise 2254,5 kilomètres, soit un peu plus de 4500 kilomètres-direction. Avec ces nouveaux plans, la moitié du réseau serait donc équipée de panneaux de limitation électronique. (nib)

