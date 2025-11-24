pluie modérée
DE | FR
burger
Suisse
Emploi

Attention à ces changements de loi en décembre en Suisse

Attention à ces changements de lois en décembre en Suisse

Statut S, pesticides, voici les modifications de lois qui auront de l'importance en cette fin d'année.
24.11.2025, 15:0324.11.2025, 15:07

Plusieurs changements entrent en vigueur en Suisse dès le 1er décembre. Voici ce qu’il faut savoir.

en un coup d'œil
Le marché du travail et le statut SLa prise en charge de l'aide à domicileLes données personnellesLes pesticides en Suisse

Le marché du travail et le statut S

Anastasiia Mlynchenko (gefluechtet aus der Ukraine, mit Schutzstatus S) zeigt ihren Arbeitsalltag an einem Medienanlass zum Fluechtlingstag 2025 mit dem Thema -Einblick in Arbeitsintegrationsangebote ...
Les personnes bénéficiant du statut S devraient être intégrées plus facilement au marché du travail.Image: keystone

A l'avenir, les personnes bénéficiant du statut de protection S pourront accéder plus facilement à un emploi. Dès le 1er décembre, l’obligation d’autorisation pour commencer une activité professionnelle sera remplacée par une simple obligation d’annonce. Cette annonce pourra être effectuée via un outil en ligne ou auprès des autorités cantonales.

Par ailleurs, les personnes avec le statut S qui reçoivent l’aide sociale pourront désormais être tenues de participer à des mesures d’intégration professionnelle. En cas de refus, leurs prestations sociales seront réduites.

A l’international, deux trains supplémentaires seront introduits entre Zurich et Milano Centrale (I), et pour la première fois, des trains sans correspondance relieront Brigue VS à l’Allemagne.

La prise en charge de l'aide à domicile

ZUR STUDIE ZU KOSTEN UND BETREUUNG IM ALTER DER PAUL SCHILLER STIFTUNG STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILD ZUR VERFUEGUNG. WEITERE BILDER FINDEN SIE AUF visual.keystone-sda.ch --- Eine Bewohnerin der Sie ...
Des règles plus claires entreront en vigueur en Suisse dès le 1er décembre pour les soins de longue durée.Image: keystone

A partir du 1er décembre, de nouvelles règles s’appliqueront pour les personnes chargées de l’assistance à domicile, lorsqu’elles travaillent via une agence de placement. Ces employés vivent au domicile de la personne à assister et y assurent des prestations de soutien, souvent sur une longue période. Il s’agit de tâches d’aide simples ne nécessitant pas de formation particulière.

Les personnes chargées de l’assistance bénéficient désormais de dispositions spécifiques. Celles-ci encadreront les horaires de travail et de repos et préciseront clairement qu’une seule personne ne pourra pas assurer une prise en charge 24 heures sur 24. Entre autres, de nouvelles règles définiront de manière précise le service de piquet ainsi que les temps de repos.

Comment la Suisse en arrive à une pénurie «dramatique» de médicaments

Les données personnelles

A partir du 1er décembre, de nouvelles dispositions concernant la protection des données personnelles entreront en vigueur. Ces règles clarifient la manière dont les informations permettant d’identifier une personne pourront être traitées, transmises ou conservées, notamment par les autorités et les entreprises soumises au droit suisse. Elles visent à garantir une utilisation transparente et proportionnée de ces données et à renforcer les droits des personnes concernées.

Les pesticides en Suisse

Monokulturen und Pestizide: die veränderte Landnutzung gehört mit Fischerei, Klimawandel und Verschmutzung zu den Hauptursachen für den Niedergang der Artenvielfalt.
Image: Jinning Li/Shutterstock.com

Dès le 1er décembre, de nouvelles exigences s’appliqueront quant à l’homologation des produits phytosanitaires. Les substances actives et les pesticides seront désormais soumis à des critères plus stricts en matière d’évaluation des risques, notamment pour la santé humaine, les eaux souterraines et la biodiversité.

Les procédures d’autorisation seront aussi adaptées afin de mieux aligner le système suisse sur les standards internationaux. Avant d’être approuvé, chaque produit devra démontrer plus clairement qu’il ne présente pas de risques inacceptables, et certaines substances pourront être retirées du marché si leurs profils toxicologiques ne satisfont plus aux nouvelles normes. (leo/ats)

Traduit de l'allemand par Joel Espi

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Des mèmes sur l'automne, parce que c'est joli, l'automne:
1 / 16
Des mèmes sur l'automne, parce que c'est joli, l'automne:
source: watson
partager sur Facebookpartager sur X
On était au 5e Mondial de Fondue
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il y a un géant qui se cache dans le Parc national suisse
En Suisse, la cueillette des champignons est un véritable sport national. Scientifiques et industriels perçoivent aussi de grandes promesses dans ces organismes autrefois considérés comme nuisibles. Qu’est-ce qui a donc bouleversé l’idée que nous nous faisons des champignons?
Connaissez-vous le plus grand organisme vivant de Suisse? Il s’étend dans notre Parc national sur plus de 35 hectares, soit une surface équivalente à 50 terrains de football. Aucun animal ni aucune plante n’atteint de telles dimensions. Le géant qui nous intéresse est un armillaire appartenant à la famille des Physalacriaceae. Il est réputé pour son gigantesque mycélium, un réseau souterrain comptant d’innombrables filaments microscopiques. Cet organisme n’émet des sporophores (littéralement «porte-fruit»), plus communément connus sous le nom de champignons, que pendant quelques semaines.
L’article