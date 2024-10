Autoroute A5: le tronçon Vaumarcus-Grandson fermera la nuit

Un tunnel routier à hauteur de Vaumarcus (image d'illustration). Keystone

Un tronçon d'autoroute entre Yverdon et Neuchâtel sera fermé la nuit

Le tronçon entre Vaumarcus (NE) et Grandson (VD) sera fermé ce week-end, de nuit. Une déviation a été mise en place.

L'autoroute A5 sera fermée à la circulation entre les jonctions de Vaumarcus (NE) et Grandson (VD) dans la nuit de jeudi à vendredi, de 22h00 à 05h00. Des tests de signalisation et de sécurité dans les tunnels en sont la cause.

Les automobilistes devront suivre la déviation mise en place sur le réseau secondaire, indique l'Office fédéral des routes (OFROU) mardi dans un communiqué.

Météo sensible, l'opération est toutefois susceptible d'être reportée en cas de mauvais temps. La nuit du 7 au 8 novembre est prévue comme une nuit de réserve.

(ats)