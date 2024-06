Une star de la RTS quitte l'antenne

Maria Mettral ne présentera plus la météo sur la RTS. Image: RTS

Après 35 ans d’antenne, la Genevoise Maria Mettral présentera pour la dernière fois la météo ce dimanche.

C'est un pan de l'histoire de la RTS qui se tourne ce dimanche. Après 35 ans comme présentatrice météo, la comédienne genevoise Maria Mettral fera ses adieux aux téléspectateurs à 20h sur la RTS 1.

Arrivée à la RTS en 1989, Maria Mettral, au-delà de la météo, a participé à de nombreuses émissions, des Babibouchettes aux sitcoms Bigoudis et La Chronique, en passant par le magazine culturel Hôtel. Comédienne accomplie, elle a également donné des cours de pose de voix à ses collègues.

Si l'heure de la retraite a sonné pour la météo, Maria Mettral n'a pas l'intention de ralentir pour autant. Elle continuera à se consacrer à sa passion pour le théâtre et aux formations qu'elle dispense. Une fonction qu’elle va d’ailleurs poursuivre ces prochains mois au sein de la RTS.

Ressent-elle de la nostalgie à l’approche de son dernier passage à l’antenne? «Pas du tout!», répond-elle catégoriquement. «J'arrive à un stade de ma vie où j'ai besoin de me concentrer sur le plus essentiel, et pour moi c'est la scène et les cours que je donne», confie-t-elle.

«Entre le théâtre, les formations et la météo, ça fait longtemps que je travaille 7 jours sur 7 et que je cours dans tous les sens» Maria Mettral

Son message en vidéo Vidéo: RTS

(jah)