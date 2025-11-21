La RTS c'est bientôt fini en France voisine. Image: Shutterstock/Keystone

Ce bandeau «scandaleux» annonce la fin de la RTS en France voisine

Les téléspectateurs frontaliers se voient signifier depuis plusieurs jours l'arrêt prochain de la diffusion des programmes suisses sur la TNT. Un litige entre un opérateur privé et le Grand Genève explique cette décision.

Plus de «Suisse»

La RTS va prochainement cesser de diffuser en France voisine. Selon le Dauphiné libéré, un bandeau affiché sur les écrans lors de programmes suisses prévient les téléspectateurs de cet arrêt à venir.

Un conflit financier entre l’opérateur privé Swoxtelecom, qui gère la diffusion, et la communauté du Grand Genève en est à l'origine. Le journal français rappelle que pour des raisons de coûts, la SSR avait abandonné son réseau TNT en 2019. Mais l'émission de la RTS en France voisine avait été sauvée par l’organe transfrontalier du Grand Genève, qui avait accepté d'en assurer le financement pendant trois ans.

Selon 20 minutes, un nouveau contrat d'une durée de 12 mois avait été établi en 2024 avec Swoxtelecom pour la diffusion des programmes suisses. Celui-ci prévoyait une contribution à hauteur de 20 000 francs par an.

Un financement temporaire

Un responsable de Swoxtelecom explique toutefois à 20 minutes que l'accord est arrivé à échéance et n'a pas été renouvelé depuis. Ce qui amène la société émettrice à préciser dans son bandeau:

«Le Grand Genève et le pôle métropolitain ont décidé de ne plus soutenir la diffusion des programmes de la RTS sur la TNT de Genève et bassin lémanique»

Une mise au pilori qui passe mal côté genevois. Un représentant de l'agglomération transfrontalière dénonce ainsi auprès de 20 minutes un «message scandaleux» qui met «délibérément en cause le Grand Genève». Il rappelle en outre le caractère temporaire du financement accordé en 2020 et renvoie à la responsabilité de la SSR et de la Confédération. (jzs)