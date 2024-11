Image: KEYSTONE

Voici de quoi a souffert Alexis Favre, la vedette de la RTS

Le présentateur d'Infrarouge était absent des plateaux de la RTS depuis plusieurs semaines. Il nous avait révélé qu'il avait connu un pépin de santé. C'était en réalité un infarctus.

Le journaliste de 46 ans, privé d'antenne de longues semaines, confesse à L'Illustré l'événement qui l'a obligé à lever le pied:

«J'ai fait un infarctus mais je me sens plus fort» Alexis Favre dans L'Illustré.

C'est lors d'une séance de sport qu'Alexis Favre s'est senti mal. S'il n'avait pas été chez lui, il ne serait «jamais allé à l'hôpital», complète-t-il.

Il évoque les différentes étapes qui ont entraîné cet accident cardiovasculaire et son congé de plus de 6 semaines. Le 18 octobre, il nous avait confirmé ne pas trop s'inquiéter et être en bonne santé:

«J’ai eu un pépin de santé, mais je suis en forme et tout va bien»

Notre discussion avec Alexis Favre Où est passé Alexis Favre?

Le Genevois précise avoir été rapidement pris en charge, assurant qu'il avait réfléchi au «pire». Dans la foulée, l'animateur a décidé d'enclencher un nouveau mode de vie, plus sportif et sans cigarette.

Un accident de parcours qui lui a également ouvert les yeux. Alexis Favre évoque un «rendez-vous imposé avec soi-même». Le choc émotionnel passé, six semaines pour se retaper aux Hôpitaux universitaires genevois (HUG), le voilà d'aplomb et gonflé à bloc pour animer l'émission Infrarouge. (svp)