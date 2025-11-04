Ruag touchée par un incident de cybersécurité aux Etats-Unis

Ruag Mro Holding SA a été victime d’une attaque informatique ciblant son bureau de liaison aux Etats-Unis, a annoncé mardi l’entreprise. L’incident fait actuellement l’objet d’une analyse tandis que des mesures ont été prises.



L'attaque par rançongiciel (ransomware) a visé Ruag Llc, basé en Virginie, où huit personnes sont en charge des échanges avec les institutions et partenaires américains. «En raison de l'autonomie des systèmes informatiques sur place, l'incident est isolé et n'a aucune incidence sur les autres systèmes du groupe Ruag», a précisé la société.

L’infrastructure compromise ne permet pas de connexion avec les systèmes en Suisse ou avec d’autres filiales de Ruag Mro Holding SA. Selon les informations disponibles, aucune donnée particulièrement sensible des collaborateurs en Suisse n’est concernée.

Attaque d'un groupe international

L’incident est imputable à un groupe international connu qui, au cours des derniers mois, a également compromis de nombreuses autres entreprises basées en Suisse et dans le monde entier. Des mesures ont été prises pour sécuriser les systèmes et limiter l’impact de l'attaque, tandis que l’analyse des conséquences se poursuit.

Ruag MRO Holding SA est un groupe lié à la Confédération qui fournit au Département fédéral de la Défense (DDPS) des prestations ayant trait à la sécurité. Il s’agit en premier lieu de tâches d’entretien, de réparation et de révision ainsi que de prestations de maintenance des systèmes importants pour l’engagement comme les avions de combat. (sda/ats/svp)