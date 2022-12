Les conseillers fédéraux seront considérablement augmentés l'an prochain

Les conseillers fédéraux vont voir leurs salaires gonfler l'an prochain...

Pour de nombreuses personnes, les salaires ont augmenté en raison de l'inflation. Et les conseillers fédéraux ont eux aussi eu droit à une part du gâteau. Mais tous ne sont pas logés à la même enseigne.

Doris Kleck / ch media

Cette année, la vie en Suisse est devenue plus chère. En de nombreux endroits, les prix du chauffage, du pain ou encore des vacances ont augmenté. Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), le renchérissement en Suisse était de 3% en novembre – un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 30 ans.

Un renchérissement plus élevé se traduit également par des salaires plus élevés. Le syndicat Travail.Suisse fait état des plus fortes augmentations de salaire depuis 20 ans. Mais les salaires n'augmentent pas dans toutes les branches – et pas forcément au même rythme que l'inflation. Alors que les syndicats ont demandé des augmentations de 4 à 5%, les salaires ont en moyenne augmenté de 2,5% selon Travail.Suisse.

Et il s'agit également du taux accordé également par la Confédération à ses employés. Le ministre des Finances en partance, Ueli Maurer, a rappelé qu'une compensation intégrale n'était pas envisageable pour deux raisons:

D'une part en raison des perspectives désastreuses des finances fédérales.

D'autre part, en raison de la situation économique incertaine.

Cette compensation s'applique non seulement aux presque 40 000 employés de l'administration fédérale, mais aussi aux chefs de département à leur tête. Les sept conseillers fédéraux ainsi que le chancelier de la Confédération obtiennent également une compensation du renchérissement de 2,5%. Et pour eux, il s'agit de bien plus que de quelques centaines de francs.

Les conseillers fédéraux augmentés de 950 francs

Dans la classe de salaire 1 de l'administration fédérale, le salaire annuel brut s'élevait cette année à 63 553 francs. Au début de l'année prochaine, il augmentera de 2,5% – soit de 1589 francs. Ce qui équivaut à 132 francs de plus par mois. Pour leur part, les conseillers fédéraux ont chacun gagné 456 854 francs bruts l'année dernière. Avec l'augmentation de 2,5%, leur salaire annuel augmente de 11 421 francs pour atteindre 468 275 francs. Par mois, cela correspond à une augmentation d'un peu plus de 950 francs. De leur côté, les salaires du chancelier de la Confédération et des juges fédéraux correspondent à respectivement 81,6% et 80% du salaire d'un conseiller fédéral. Leurs salaires vont donc aussi augmenter.

En vigueur depuis 2002, l'ordonnance qui régit dans ce cas avait été adoptée par le Parlement fédéral. Cette dernière stipule également que le revenu des conseillers fédéraux doit être adapté au renchérissement. Il y a 20 ans, le salaire d'un conseiller fédéral était de 404 791 francs par an. En plus de leur revenu, les sept sages reçoivent une indemnité forfaitaire de 30 000 francs par an pour leurs frais et le président de la Confédération reçoit une indemnité supplémentaire de 12 000 francs. Après leur démission, les anciens conseillers fédéraux reçoivent une rente à vie qui s'élève à la moitié du salaire d'un conseiller fédéral.

A Bâle-Ville, les bas salaires obtiennent plus

Les salaires des gouvernements cantonaux seront également adaptés au renchérissement. Les conseillers d'Etat saint-gallois, par exemple, verront leur salaire augmenter de 1,5% à partir de l'année prochaine – le même taux que leur personnel. Leur revenu s'élèvera désormais à 292 660,80 francs. Leurs collègues argoviens recevront 1,55% de plus, soit 309 204 francs. A Lucerne également, les conseillers d'Etat recevront une compensation de 1,5%.

De manière générale, les conseillers d'Etat et les conseillers fédéraux ne reçoivent pas d'augmentations de salaire individuelles. Pour les employés de l'Etat lucernois, 0,5% est réservé à cet effet; pour les Argoviens, 0,45%

Dépendant du canton, les conseillers d'Etat ne reçoivent cependant pas la même compensation du renchérissement que les employés de l'Etat. Ainsi, le canton de Bâle-Ville s'attend à un renchérissement de 2,9%. Seules les classes de salaire 1 à 8 (revenu annuel brut jusqu'à 63 189,75 francs) reçoivent la compensation intégrale. Ensuite, la compensation du renchérissement va en diminuant jusqu'à la classe de salaire le plus élevé.

Un raisonnement logique puisqu'en effet, l'inflation touche plus fortement les bas revenus. Outre la compensation échelonnée du renchérissement, le système salarial de Bâle-Ville présente une autre particularité: les conseillers d'Etat ne gagnent pas tous le même montant. Le salaire de départ s'élève à environ 301 000 francs bruts par an et le salaire maximal est d'environ 338 000 francs. Mais pour toucher ce montant, le membre du Conseil d'Etat concerné doit avoir exercé son mandat pendant 20 ans.