En Suisse, la naissance du premier enfant entraîne une baisse des revenus des mères, à long terme. Keystone

Le revenu des mères chute durablement après le premier enfant

La naissance du premier enfant entraîne une baisse significative et durable du revenu des mères, accentuée par le travail à temps partiel et la réduction des allocations de maternité, selon l’OFAS.

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En Suisse, la naissance du premier enfant entraîne une baisse des revenus des mères, à long terme. Pour celles qui ont plusieurs enfants, les allocations de maternité diminuent après le premier, d'après une analyse de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Le revenu des mères ayant accouché de leur premier enfant entre 2013 et 2015 a baissé de 40% par rapport à l'année avant la naissance, d'après une analyse de différentes études publiée lundi par l'OFAS. Cela s'explique en partie par le fait que 10% des mères quittent le marché du travail après la naissance de leur premier enfant, selon l'OFAS. Et que la majorité des mères travaille à temps partiel.

Cinq ans après la naissance de leur premier enfant, 84 % des mères exercent une activité lucrative. Mais à ce stade, la baisse moyenne de leur revenu est toujours de 35%. Une diminution du salaire pourrait aussi expliquer cette baisse de revenu, mais cet effet est «probablement beaucoup plus faible que celui du travail à temps partiel», selon l'OFAS.

«Pénalité de maternité»

En Suisse, le revenu des mères diminue de 60 à 70 % de plus que celui des pères sur le long terme, d'après plusieurs études. Cette différence liée au genre est nommée «pénalité de maternité».

Le nombre d'enfants impacte aussi les écarts de revenu. Le revenu des femmes ayant un seul enfant remonte dans les deux ans après la naissance, tandis que celui des femmes ayant deux enfants ou plus reste bas plus longtemps après la naissance du premier. Mais le revenu ne baisse pas davantage avec l'arrivée du deuxième ou troisième enfant, ce qui signifie que la décision de diminuer le temps de travail se fait dès le premier, selon l'OFAS.

A noter que les femmes ayant eu un seul enfant en 2023, date de fin de l'analyse de l'OFAS, étaient plus âgées que les mères de plusieurs enfants. Et que les mères d'enfants uniques sont généralement moins souvent mariées et ont souvent une nationalité étrangère, précise l'OFAS.

Baisse des allocations

Démissionner ou réduire son taux de travail influence directement le droit à l’allocation de maternité prévue par le régime des allocations pour perte de gain (APG). Pour la recevoir, il faut avoir travaillé pendant au moins cinq des neuf mois précédant la naissance, ou bien avoir été à la recherche d'emploi durant cette même période.

Actuellement, elle correspond à 80% du revenu moyen réalisé avant la naissance, jusqu’à 220 francs par jour. Si la mère décide de réduire son temps de travail avant la naissance, les allocations se basent souvent sur le temps de travail réduit. Ainsi, chez les mères de plusieurs enfants, une réduction du taux de travail après la naissance du premier entraîne souvent une baisse des APG lors des naissances suivantes.

Influence du deuxième enfant

Les mères ayant droit aux APG diminuent avec chaque naissance, selon les analyses de l'OFAS. Entre 2013 et 2015, 89 % des mères donnant naissance à leur premier enfant avaient droit à un congé de maternité. A la deuxième naissance, 80% étaient encore éligibles et elles n'étaient plus que 72% lors de la troisième.

Cette réduction fréquente de leur activité lucrative impacte la protection sociale des mères, relève l'OFAS. Les mères de plusieurs enfants voient aussi leurs allocations diminuer, ajoutant une perte de revenu supplémentaire.

A long terme, cette perte influence notamment la prévoyance vieillesse. «En 2023, les femmes touchaient encore 30% de moins que les hommes en rentes de vieillesse, notamment en raison de leurs rentes du 2e pilier moins élevées», souligne l'OFAS.

Pour cette analyse, l'OFAS a combiné les données de la statistique de la population et des ménages avec celles des comptes individuels de l’AVS et du registre des allocations pour perte de gain. L'analyse a pris en compte seulement les mères résidant en Suisse au cours des trois années précédant et des cinq années suivant leur premier accouchement, jusqu'en 2023. (tib/ats)