Elisabeth Baume-Schenider annoncera les primes maladie pour 2027 ce mardi. Image: keystone

Primes maladie: voici ce qui devrait nous tomber dessus ce mardi

Les primes maladie devraient encore augmenter l'année prochaine, bien que l'ampleur de la hausse change en fonction des prévisions. Le point avant les annonces de la Confédération, prévues ce mardi à 14 heures.

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Le jour tant redouté est enfin arrivé: ce mardi 29 septembre à 14 heures, la Confédération présentera les primes maladie pour 2027. Il faut dire que le suspens n'est pas vraiment à son apogée, puisque tous les indices disponibles pointent vers une hausse de la facture. Comme cela a été le cas ces dernières années, la question n'est plus de savoir si les prix vont grimper, mais de combien.

Les prévisions diffusées ces derniers mois dressent un tableau contrasté. Tant Comparis que bonus.ch tablent sur une progression des prix, mais les analyses réalisées par les deux comparateurs divergent quant à son ampleur. Pour le premier, les primes «augmenteront moins fortement» par rapport aux années précédentes. Comparis prévoit une hausse de «seulement 3,7%» pour 2027 et n'hésite pas à parler de «bonne nouvelle pour les assurés».

Bonus.ch se montre plus pessimiste. «L'espoir d'une accalmie semble une nouvelle fois s'éloigner», écrit le comparateur, qui table sur une «augmentation sensible» oscillant entre 4,5% et 5%. Dans son édition du dimanche 27 septembre, la Sonntagszeitung évoque également une hausse d'«environ 5%».

Rappelons finalement que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a refusé d'avancer des chiffres, tout en rappelant que, de manière générale, les primes augmentent au même rythme que les coûts.

La hausse des coûts de la santé

C'est précisément l'augmentation des coûts de la santé qui explique la hausse des primes maladie, souligne bonus.ch.

«Plusieurs catégories de prestations continuent d'enregistrer des hausses nettement supérieures à la moyenne»

Les soins à domicile affichent la progression la plus importante, suivis par les psychologues-psychothérapeutes et les physiothérapeutes.

«Le catalogue de prestations de l'assurance de base ne cesse de s'enrichir», confirme Comparis, qui cite également la psychothérapie, ainsi que les injections amaigrissantes et les soins prodigués par les proches. De manière générale, ajoute-t-on, «les coûts ont augmenté pour tous les types de prestations».

Les données relatives aux coûts de la santé présentent d'importantes fluctuations en fonction des trimestres et des régions analysées, développe bonus.ch. Le comparateur invite toutefois à interpréter ces différences «avec précaution». La tendance de fond serait, en effet, très claire:

«Sur le long terme, les dépenses de santé par habitant progressent de manière continue en Suisse» bonus.ch

Les coûts mensuels des prestations de santé par habitant sont ainsi passés de 656 francs en 2009 à 899 francs en 2024, illustre bonus.ch, en se référant aux données de l'OFSP. Conséquence:

«Cette évolution structurelle contribue à maintenir une pression durable sur le financement du système de santé et, indirectement, sur les primes supportées par les ménages».

La cinquième hausse consécutive

Les prévisions divergent quant à l'ampleur de la hausse, mais une chose est déjà sûre. Si ce scénario se produit, il s'agira de la cinquième augmentation des prix enregistrée en autant d'années. En effet, après une courte période d'accalmie intervenue pendant la pandémie, les primes ont recommencé à grimper et n'ont plus cessé depuis.

Les chocs avaient été particulièrement violents en 2024 et 2025, lorsque les primes avaient grimpé de 8,7 et de 6%, respectivement.

Des primes toujours plus élevées

Il y a donc de très fortes chances que la prime moyenne pour l'année prochaine soit la plus élevée jamais enregistrée. Avec la hausse de 5% préconisée par bonus.ch, elle devrait ainsi atteindre les 412 francs, tous assurés confondus. Il est important de souligner que la prime moyenne pour les adultes est encore plus élevée.

Si, en revanche, la progression annoncée correspondait aux prévisions de Comparis, la prime moyenne pour l'année prochaine devrait s'élever à 407 francs.

Quoi qu'il en soit, la tendance sur le long terme est claire: entre 2016 et 2026, la prime a grimpé de près de 40%. Si l'on considère la période allant de 2006 à cette année, la hausse dépasse 80%.