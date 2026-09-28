Les primes vont augmenter, et vous pourriez voter sur la riposte
Ce mardi, comme chaque année à la même période, tombera l’annonce de la hausse des primes d’assurance maladie. C’est devenu une fatalité. Les assurés, soit l’ensemble de la population, en est réduite à prier pour que l'augmentation ne soit pas trop élevée. Elle devrait être d’environ 5% cette fois-ci. Ce qui veut dire qu’une prime mensuelle actuellement de 550 francs passerait à 577,50 francs. La même était sous les 500 francs il y a trois ans.
Face à cette hausse comme sans fin du montant des primes d’assurance maladie, le Parti socialiste doit faire une annonce ce mardi même, a appris watson. Parmi les annonces possibles, il pourrait s'agir du lancement de la récolte de signatures d'une initiative liant le montant des primes aux revenus. Elle avait été adoptée par le parti lors de son congrès d'octobre 2025 à Sursee (LU). Son principe est le suivant:
La récolte de signatures devait démarrer début 2026. Or, elle n'a pas encore commencé. Assistera-t-on demain mardi à la présentation du texte de l'initiative dans sa dernière mouture et au lancement de la récolte des signatures? Le service de communication de PS à Berne ne souhaite pas faire commentaires à ce stade.
Actuellement, seuls les revenus modestes et la partie basse de la classe moyenne perçoivent des subsides versés par les cantons qui leur permettent de faire face financièrement au paiement des primes maladie. Avec l’initiative PS, l'assiette des bénéficiaires serait grandement élargie.