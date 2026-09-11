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Migros a fait une erreur avec ce saumon Sélection: attention

Migros a fait une «erreur» avec ce saumon: attention

Le géant orange procède au rappel de son saumon en raison d'une mauvaise date sur l'emballage.
11.09.2026, 15:1111.09.2026, 15:11

Migros rappelle un filet de saumon sashimi vendu dans toute la Suisse. En cause: «une erreur sur la date limite de consommation» indiquée sur l'emballage, qui pourrait présenter un risque pour la santé si le produit est mangé trop tard.

Le produit concerné est le «filet de saumon sashimi SÉL, ASC» de 140 grammes, portant le numéro d'article 2514.341.120.00. Il a été commercialisé dans les magasins Migros de toute la Suisse.

Migros rappelle le filet de saumon sashimi Sélection ASC
Voici le produit en question.Image: migros

Sur les emballages concernés, la date limite de consommation indiquée est le 19 septembre 2026. Or, Migros précise que la date correcte est le 11 septembre 2026, soit huit jours plus tôt.

Ne plus le manger après le 11 septembre

L'enseigne demande donc aux clients ayant acheté ce saumon de ne plus le consommer après le 11 septembre afin d'éviter tout risque pour la santé. Manger du saumon cru périmé expose à un risque d'intoxication alimentaire grave, causé par la prolifération de bactéries ou de parasites. Des bactéries comme Salmonella, Escherichia coli ou Listeria se développent rapidement sur le poisson cru mal conservé. Des nausées, des vomissements, des diarrhées et des crampes abdominales surviennent généralement entre 2 et 30 heures après le repas

Le produit a déjà été retiré des rayons. Les personnes qui l'ont acheté en supermarché peuvent le rapporter dans un magasin Migros afin d'obtenir le remboursement du prix de vente. (hun)

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