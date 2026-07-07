en partie ensoleillé28°
DE | FR
burger
Suisse
Santé

Les physiothérapeutes suisses s’écharpent sur la future tarification

Les physiothérapeutes suisses s’écharpent sur la future tarification

Les critiques sont telles qu'une nouvelle association de branche a été créée, PROphysio. L'association existante Physioswiss a contribué à la nouvelle structure.
07.07.2026, 19:0007.07.2026, 19:18

La nouvelle structure tarifaire, qui devrait entrer en vigueur en 2027, divise les physiothérapeutes. Les critiques sont telles qu'une nouvelle association de branche a été créée, PROphysio. L'association existante Physioswiss a contribué à la nouvelle structure.

Dans un communiqué publié mardi soir, PROphysio s'appuie sur un sondage réalisé par l'institut Sotomo auprès de 2800 physiothérapeutes pour critiquer la nouvelle tarification. Plus de 70% l'évaluent comme «très ou plutôt négative». Elle est rejetée non seulement par les propriétaires de cabinets mais aussi par la majorité des employés.

«Cette décision est une étape décisive» pour les JO 2038 en Suisse

Les opposants aux nouveaux tarifs craignent des pertes de revenus, une augmentation de la durée des traitements et au final des conséquences sur l'offre de soins. Une augmentation de la durée des traitements serait en grande partie compensée par une diminution du nombre de patients par jour de travail, écrit PROphysio.

Tranches de cinq minutes

En avril, Physioswiss ainsi que H+, l'association des hôpitaux, et prio.swiss, en tant que représentante des assureurs-maladie, avaient annoncé avoir achevé les négociations concernant les nouveaux tarifs applicables aux prestations de physiothérapie. Le dossier a été transmis au Conseil fédéral, qui doit désormais se prononcer sur ces tarifs.

Lundi, les trois partenaires ont défendu la nouvelle structure tarifaire. Selon eux, la réforme tient compte des besoins des patients, des physiothérapeutes et du système de santé. Elle permet plus de transparence, moins de bureaucratie et n'est «en aucun cas un programme d'économies».

Le nouveau modèle entend passer à un tarif à la prestation avec une composante temporelle. Concrètement, les prestations de physiothérapie seront facturées par tranches de cinq minutes. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une vague «inquiétante» de cambriolages d&#039;armureries frappe la Suisse
2
Une vague «inquiétante» de cambriolages d'armureries frappe la Suisse
de Alexandre Cudré
Ce mystère continue de hanter l&#039;enquête sur le Constellation
Ce mystère continue de hanter l'enquête sur le Constellation
de Antoine Menusier
Portes ouvertes, clim à fond: pourquoi la Suisse laisse faire cette «aberration»
8
Portes ouvertes, clim à fond: pourquoi la Suisse laisse faire cette «aberration»
de Frédéric Nejad Toulami
Cas de gale signalé à Lausanne
9
Cas de gale signalé à Lausanne
de Alyssa Garcia
Thèmes
Cet éléphant de mer sème la zizanie en Tasmanie
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ces magasins suisses craignent une pénurie de climatiseurs
L'été est caniculaire et de nombreux Suisses se ruent dans les magasins pour obtenir leur climatiseur. Les détaillants évoquent un climat de pénurie et de grandes difficultés d'approvisionnement.
Vous comptiez acheter un climatiseur ou un ventilateur avant la prochaine vague de chaleur? Mieux vaut ne pas trop tarder. Galaxus annonce avoir vendu un nombre record d'appareils en juin et ses stocks sont désormais presque entièrement épuisés. Les prochains réapprovisionnements en provenance d'Asie n'arriveront pas avant la fin de l'été.
L’article