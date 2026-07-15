Voici le fromage en question. Image: montage watson

Attention à ce dangereux fromage vendu chez Manor

Le distributeur procède au rappel d'un produit fromager contaminé à la Listeria.

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Manor rappelle un fromage Valençay 150 g de la marque Luisier après la détection de la bactérie Listeria monocytogenes. L'enseigne demande à sa clientèle de ne pas consommer le produit.

Le rappel émis par Manor et le Bureau fédéral de la consommation (BFC) concerne le Valençay 150 g Luisier portant la date limite de consommation du 21 juillet 2025.

La présence de Listeria monocytogenes peut présenter un risque pour la santé. Une infection peut provoquer des symptômes similaires à ceux de la grippe, comme de la fièvre, des maux de tête ou des nausées.

Les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées sont particulièrement vulnérables. Une femme enceinte ressentira les effets d'une forte grippe, mais pour le foetus les conséquences peuvent être fatales.

Un long délai d'incubation

La Listeria monocytogenes est une bactérie responsable de la listériose, une infection d'origine alimentaire potentiellement grave. Présente dans l'environnement (sol, eau) et le tube digestif de nombreux animaux, elle contamine des produits comme la charcuterie, les fromages au lait cru, la viande et les salades préparées.

La bactérie a la particularité de survivre et de se multiplier aux températures de réfrigération. Le délai d'incubation à la Liseria est particulièrement long, pouvant aller de quelques jours jusqu'à huit semaines.

Manor invite les clientes et clients en possession de ce fromage à ne pas le consommer et à le rapporter dans l'un des supermarchés Manor Food, où il leur sera intégralement remboursé. (hun)