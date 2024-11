Des chercheurs suisses ont découvert une menace qui plane sur l'eau du robinet

Aux Etats-Unis, mais aussi dans certains pays voisins, l'eau potable est désinfectée au chlore. Des chercheurs américains et suisses ont identifié pour la première fois un des composés qui se forme dans l'eau. Il est donc désormais possible d'étudier le risque toxique de cette méthode de désinfection.

Pour protéger les gens de maladies telles que le choléra et le typhus, les chloramines inorganiques sont souvent utilisées pour désinfecter l'eau potable. On estime que rien qu'aux Etats-Unis, 113 millions de personnes boivent de l'eau chloraminée. Si la chloramination n'est pas utilisée en Suisse, elle l'est dans des pays comme l'Italie, la France et le Canada.

Une équipe de chercheurs américains et suisses vient de décrire un composé jusqu'alors inconnu dans l'eau potable chloraminée. L'équipe a identifié l'anion chloronitramide (Cl-N-NO2-) comme produit final de la décomposition de la chloramine inorganique.

«Nous savons depuis le début des années 1980 que ce composé se forme dans l'eau potable chloraminée», explique Kristopher McNeill, professeur de chimie environnementale à l'EPF Zurich. Des études ultérieures dans les années 1990 ont tenté de déterminer sa structure, mais elles ont échoué en raison des limitations des instruments analytiques et d'une compréhension incomplète de la décomposition de la chloramine. C'est pourquoi l'identification constitue en elle-même une percée.

Pas d'anion chloronitramide dans les eaux suisses

«L'eau potable chloraminée est très répandue en Amérique du Nord. En Suisse, la chloramination n'est pas vraiment employée et il n'y a pas d'anion chloronitramide dans les eaux suisses.» Juliana Laszakovits, EPF Zurich

L'eau du robinet suisse a donc pu être utilisée comme contrôle dans l'étude.

Les risques pour la santé de ce composé nouvellement découvert n'ont pas encore pu être étudiés. On ne sait donc pas si et dans quelle mesure l'anion chloronitramide est toxique. Il est toutefois de notoriété publique que la désinfection de l'eau potable au chlore génère une certaine toxicité:

«Il s'agit d'une toxicité chronique. Un certain nombre de personnes peuvent développer un cancer en buvant de l'eau chloraminée pendant plusieurs décennies. Mais nous n'avons pas encore découvert quels produits chimiques provoquent cette toxicité.» Julian Fairey, professeur à l'université de l'Arkansas

La diffusion et la similitude de l'anion chloronitramide avec d'autres composés toxiques sont donc une source d'inquiétude pour les chercheurs. Des recherches supplémentaires sont nécessaires, selon eux. Le fait que l'on connaisse désormais l'identité du composé est néanmoins une étape importante dans ce processus. Les scientifiques et les autorités de surveillance vont maintenant examiner si l'anion chloronitramide est lié à des maladies cancéreuses ou s'il présente d'autres risques pour la santé.

