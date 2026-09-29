Trouvez votre nouvelle caisse maladie avec notre calculateur

Voici comment payer moins cher vos primes maladie en 2027
L'année prochaine, les primes d'assurance maladie vont augmenter de 5% en moyenne. C'est ce qu'a annoncé, ce mardi, la Confédération. Concrètement, la prime mensuelle moyenne atteindra 412 francs en 2027, tous assurés confondus, soit 19,70 francs de plus qu'en 2026. Il convient de préciser que la facture sera plus salée pour les adultes, dont la prime moyenne s'élèvera à 487,60 francs (+4,9%).
La tendance est claire, mais les chiffres évoqués ci-dessus ne sont que des moyennes. Dans les faits, les primes changent en fonction de plusieurs facteurs, dont le lieu de domicile, l'assureur et le modèle choisis. Pour limiter la hausse des prix, il est souvent possible de changer l'un de ces deux derniers facteurs. Selon une étude d'Axa, cela permet d'économiser jusqu'à plusieurs centaines de francs par an.
Notre calculateur vous montre quelles sont les options les moins chères, en fonction de votre commune de résidence et de votre âge. 👇
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A noter que le calculateur est basé sur les données officielles de la Confédération. Le nom de certains modèles d'assurance maladie s'affiche donc en allemand.
Si vous avez trouvé votre nouvelle assurance ou votre nouveau modèle et vous souhaitez opérer un changement, voici comment s'y prendre. 👇
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Texte: asi