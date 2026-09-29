Trouvez votre nouvelle caisse maladie avec notre calculateur

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Voici comment payer moins cher vos primes maladie en 2027

Les primes maladie vont de nouveau augmenter l'année prochaine. Un changement de caisse reste le meilleur moyen pour faire des économies. Grâce à notre calculateur, vous pouvez trouver l'option la plus avantageuse pour vous.

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L'année prochaine, les primes d'assurance maladie vont augmenter de 5% en moyenne. C'est ce qu'a annoncé, ce mardi, la Confédération. Concrètement, la prime mensuelle moyenne atteindra 412 francs en 2027, tous assurés confondus, soit 19,70 francs de plus qu'en 2026. Il convient de préciser que la facture sera plus salée pour les adultes, dont la prime moyenne s'élèvera à 487,60 francs (+4,9%).

La tendance est claire, mais les chiffres évoqués ci-dessus ne sont que des moyennes. Dans les faits, les primes changent en fonction de plusieurs facteurs, dont le lieu de domicile, l'assureur et le modèle choisis. Pour limiter la hausse des prix, il est souvent possible de changer l'un de ces deux derniers facteurs. Selon une étude d'Axa, cela permet d'économiser jusqu'à plusieurs centaines de francs par an.

Notre calculateur vous montre quelles sont les options les moins chères, en fonction de votre commune de résidence et de votre âge. 👇

Calculateur de primes Trouvez votre nouvelle caisse maladie grâce à notre calculateur de primes Lieu de résidence Tranche d'âge Sélectionnez une tranche d'âge 18 ans ou moins 19 à 25 ans 26 ans ou plus Franchise en francs 300 500 1000 1500 2000 2500 Modèle (optionnel) FLEX Standard Telmed/Callmed PRAXIS Assurance actuelle (optionnel) Résultats i Les résultats présentent les caisses maladie et les modèles classés par prime mensuelle – de la moins chère à la plus chère – en fonction des informations que vous avez fournies. Si vous indiquez ci-dessus le nom de votre caisse maladie actuelle, vous pourrez comparer directement votre prime actuelle avec celles proposées dans les résultats. Le remboursement de la taxe environnementale de 4,75 CHF est déjà inclus dans le prix. Pour comparer les primes, vous pouvez indiquer ci-dessus votre caisse maladie actuelle source: Office fédéral de la santé publique

A noter que le calculateur est basé sur les données officielles de la Confédération. Le nom de certains modèles d'assurance maladie s'affiche donc en allemand.

Si vous avez trouvé votre nouvelle assurance ou votre nouveau modèle et vous souhaitez opérer un changement, voici comment s'y prendre. 👇

Et pour tout savoir sur les annonces de la Confédération et les primes 2027, c'est par ici👇

Texte: asi