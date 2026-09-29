Le conseiller national Baptiste Hurni (PS/NE, médaillon) est à l’origine de l’initiative parlementaire visant à plafonner les rémunérations des dirigeants des caisses maladie. Image: montage watson

Les salaires des patrons de caisses maladie bientôt dévoilés et plafonnés?

Les dirigeants des assureurs de base pourraient voir leurs rémunérations plafonnées et devront davantage les dévoiler. Le National a largement soutenu cette réforme mardi.

Plus de «Suisse»

Le jour même où les nouvelles primes maladie pour 2027 sont dévoilées, le National a décidé de s’attaquer aux salaires des patrons des caisses maladie. Les rémunérations des membres des organes dirigeants des assureurs actifs dans l'assurance obligatoire doivent être plafonnées. Le National a approuvé mardi, par 157 voix contre 27 et 8 abstentions, un projet parlementaire en ce sens. Il fait suite à une initiative parlementaire de Baptiste Hurni (PS/NE).

Le Conseil fédéral devrait fixer les rémunérations maximales en se basant sur les rémunérations les plus élevées dans l'administration fédérale, tout en tenant compte de l’effectif des assurés et des coûts globaux moyens par personne assurée. La limitation des rémunérations ne concernera pas les assurances complémentaires.

Notre direct sur la hausse des primes 👇 En direct Annonce de hausse des primes à 14h ++ Jusqu'à +20% pour certains?

Afin de pouvoir vérifier le respect de ces nouvelles règles, les dispositions relatives à la transparence des rémunérations seront renforcées. A l’avenir, les assureurs de base devront publier les indemnités et le taux d’occupation de tous les organes de direction et d’administration, en mentionnant les noms des différents membres.

Faut-il plafonner les salaires des dirigeants des caisses maladie? Oui, leurs rémunérations doivent être limitées. Non, les caisses doivent rester libres de les fixer. Peu importe, leur coût reste marginal pour les assurés. Voter Au total, 53 personnes ont participé à ce sondage.

Le PLR et une poignée d'élus UDC et centristes se sont opposés au projet. Cette loi ne changera rien et crée une charge administrative disproportionnée, a fait valoir Andri Silberschmidt (PLR/ZH). Il a rappelé que les salaires des organes dirigeants ne représentent que 3 francs par assuré et par an. En vain.



Le dossier passe au Conseil des Etats qui va a son tour en débattre. (jah/ats)