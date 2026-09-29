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Primes: ce qu'il faut savoir avant de changer d'assurance

Ce qu'il faut savoir avant de changer de caisse maladie

Alors que les primes sont sur le point d'augmenter, un changement de caisse reste le meilleur moyen pour faire des économies. Voici comment s'y prendre.
29.09.2026, 06:2529.09.2026, 06:25

Les personnes souhaitant changer d'assurance maladie en raison de la hausse des primes doivent résilier leur contrat actuel avant le 30 novembre. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande d'effectuer la résiliation par écrit et de l'envoyer par courrier recommandé ou par courrier A Plus.

De cette manière, l'assuré dispose d'une preuve d'envoi, précise l'OFSP dans une fiche d'information consacrée au changement de caisse d'assurance maladie. Il conseille également d'envoyer la résiliation au plus tard deux semaines avant l'expiration du délai de préavis et de s'affilier simultanément auprès d'une autre caisse d'assurance maladie. Il n'est pas nécessaire de demander une offre au nouvel assureur maladie avant de changer de caisse.

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L'affiliation auprès de l'ancienne caisse d'assurance maladie ne prend fin que lorsque la nouvelle caisse a informé l'ancienne que la personne assurée est désormais couverte par elle sans interruption de la couverture d'assurance. Elle doit également en informer la personne assurée.

Quid de l'assurance complémentaire?

Un assuré ne peut toutefois pas quitter son ancienne caisse d’assurance maladie – et ce même avec une résiliation dans les délais – s'il n'a pas réglé ses arriérés d'assurance-maladie avant la fin de l’année. En cas de résiliation de l’assurance de base, la caisse d’assurance maladie ne peut pas obliger la personne assurée à résilier également une éventuelle assurance complémentaire souscrite auprès de la même caisse.

L’assuré peut également résilier de son propre chef l’assurance complémentaire. En règle générale, les délais de préavis applicables aux assurances complémentaires diffèrent de ceux de l’assurance de base. Ces délais sont fixés dans les conditions générales de l'assureur.

Un calculateur de primes à disposition

L’OFSP propose un calculateur de primes qui permet aux assurés d’avoir une vue d’ensemble des différentes offres d’assurance et des primes. Il permet également de calculer les économies réalisables en changeant de caisse d’assurance maladie.

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Le site internet hébergeant ce calculateur propose également des modèles de lettres pour la résiliation de l’assurance de base et l'inscription auprès d’une nouvelle caisse d’assurance maladie. (jzs/ats)

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Alors que la hausse des primes d'assurance maladie tombe ce mardi, le Parti socialiste va faire une annonce le même jour. Il pourrait s'agir du début de la récolte de signatures d'une initiative adoptée en octobre 2025 en congrès.
Ce mardi, comme chaque année à la même période, tombera l’annonce de la hausse des primes d’assurance maladie. C’est devenu une fatalité. Les assurés, soit l’ensemble de la population, en est réduite à prier pour que l'augmentation ne soit pas trop élevée. Elle devrait être d’environ 5% cette fois-ci. Ce qui veut dire qu’une prime mensuelle actuellement de 550 francs passerait à 577,50 francs. La même était sous les 500 francs il y a trois ans.
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