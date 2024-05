Il manquera 2300 médecins généralistes en Suisse dans moins de 10 ans.

D'ici dix ans, la Suisse aura besoin de plus de 2300 nouveaux internistes généralistes, avertit la Société suisse de médecine interne générale (SSMIG). Les responsables politiques sont invités à créer un cadre offrant des conditions de formation et de travail attrayantes pour combler cette lacune.

Voici à quel point les primes devraient augmenter en 2025

Le choc s'annonce à nouveau rude cet automne. Selon le comparateur en ligne Comparis, la hausse des primes de l'assurance de base devrait tourner autour des 6% en moyenne cette année. Voire 10% dans certains cantons et certaines régions.

Le coût des primes augmente depuis une bonne vingtaine d’années – à un rythme de plus en plus rapide. Malgré une hausse moyenne des primes de 8,7 % pour 2024, certaines caisses disposeront d'un mince coussin de réserve à la fin de l'année, a indiqué Comparis dans un communiqué jeudi. Il est donc possible que certaines primes de l'assurance de base augmentent de plus de 10%.