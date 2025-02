L'anneau en silicone permet de rapprocher les testicules du corps, ce qui augmente leur température et empêche la production de spermatozoïdes. Image: thoreme.com

Il incite les Suisses à «chauffer leurs testicules»

Un colloque sur la contraception masculine se tiendra le vendredi 28 mars à Berne. L'occasion de discuter avec l'un des organisateurs, Jannick Böhm, qui a lui-même testé la méthode. Rencontre.

La question de la contraception masculine, appelée également testiculaire, reste peu connue, en Suisse notamment. Quelles sont les options à disposition? Sont-elles efficaces? Vendredi 28 mars 2025, des experts organisent un colloque sur la thématique à l'université de Berne afin de discuter des progrès récents en la matière.

L'un d'eux, Jannick Böhm, professeur à la Haute école spécialisée de Lucerne et membre de la direction de Santé Sexuelle Suisse, a lui-même utilisé la contraception masculine thermique. Il revient sur son expérience et explique ce qu'il reste à faire pour que cette méthode se démocratise.

Quelle méthode de contraception masculine avez-vous utilisée?

Jannick Böhm: J'ai essayé les deux contraceptions thermiques pendant un an et demi: le slip chauffant et l'Androswitch, un anneau en silicone.



Comment ça fonctionne?

Ces méthodes jouent sur la spermatogenèse, le processus de formation des spermatozoïdes, très sensible à la température. Le slip se porte entre 4 à 6 heures par jour. Je le mettais durant la nuit.

«Il chauffe les testicules à une quarantaine de degrés, ce qui empêche la production de spermatozoïdes»

J'ai préféré l'anneau, que je devais porter 15 heures par jour. Il permet de rapprocher les testicules du corps afin d'augmenter leur température d'environ 2 degrés.

Image: thoreme.com

C'est dérangeant?

C'est comme la première fois qu'on porte une montre ou des lunettes. Nous ne sommes pas habitués et au bout de deux semaines, nous ne sentons plus rien. Ce n'est pas douloureux – si ça l'est, c'est qu'il y a un problème.

Jannick Böhm, professeur à la Haute école spécialisée de Lucerne et membre de la direction de Santé Sexuelle Suisse. Image: Manu Friederich

Actuellement, quelles sont les contraceptions masculines disponibles?

Officiellement, il n'existe que le préservatif et la vasectomie. La première n'est sûre qu'à 85%. La seconde est difficile à réaliser avant 30 ans et considérée comme irréversible. De plus, nombreux sont ceux qui ne veulent pas y avoir recours, car ils souhaitent devenir pères un jour.



Et officieusement?

Les contraceptions thermiques, que j'ai moi-même utilisées.

Sont-elles efficaces?



«L'anneau est efficace après trois mois. Il ne faut pas penser qu'on rencontre quelqu'un sur Tinder, qu'on le met juste avant et que c'est bon»

Chez moi, l'anneau a fonctionné. J'ai fait des spermogrammes régulièrement – un test qui permet de vérifier le nombre de spermatozoïdes produits – et j'étais à zéro. J'avais déjà deux enfants à l'époque. Lorsqu'on a souhaité en avoir un troisième, mon niveau de spermatozoïdes est revenu à la normale trois mois après avoir arrêté de porter l'anneau. Il est toutefois conseillé d'attendre six mois avant d'essayer d'avoir un bébé. Nous avons respecté ce délai et ma compagne est tombée enceinte dans la foulée.

Pourquoi la contraception thermique n'est-elle pas disponible officiellement sur le marché?

Car pour l'instant, elle n'est pas considérée comme une méthode de contraception et ne peut donc pas être vendue en tant que telle. L'Androswitch, par exemple, s'achète en ligne sous forme de «Talisman».



«L'anneau devrait obtenir la certification européenne d'ici 2028, si tout va bien» Jannick Böhm

Vous êtes perplexe?

Depuis des années, on promet une pilule pour les hommes. Des études ont démontré que cette contraception, facile à fabriquer, fonctionne.

«Mais l'une des études de l'OMS a été stoppée en 2011 à cause des effets secondaires considérés comme trop violents. Il s'agissait des mêmes que ceux engendrés par la pilule pour les femmes: prise de poids, problèmes de peau, libido qui change ou risque de thrombose.»

Que faudrait-il faire pour que les choses avancent?



«La perception de la contraception masculine doit évoluer. Certains hommes se montrent intéressés, mais ne franchiraient jamais le pas»

Pourquoi?

Parce qu'il a cette idée selon laquelle la contraception appartient aux femmes, car c'est elles qui tombent enceintes.

«Personnellement, en tant qu'homme, je souhaite également pouvoir contrôler ma fertilité»

Il existe plusieurs études qui démontrent que la contraception thermique fonctionne. Le problème? Il y a peu de participants et les financements manquent pour réaliser des études à plus grande échelle.

«Actuellement, il n'y a pas assez de demande. Si les hommes décidaient qu'ils voulaient une contraception, elle arriverait rapidement sur le marché»

Quel est le but du colloque du 28 mars prochain?

De sensibiliser le monde professionnel – les médecins, les éducateurs, celles et ceux qui travaillent au planning familial – et toute personne qui souhaite se renseigner sur la thématique. Beaucoup de gens veulent que les choses changent et ce type d'action le permettra.

