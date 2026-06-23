Le lait contaminé à la céréulide peut mettre la santé des bébés en danger (image d'illustration). Image: Shutterstock

Pourquoi cette dangereuse toxine est toujours vendue en Suisse

Des laits infantiles contaminés sont encore trouvables dans les rayons helvétiques. La RTS explique pourquoi.

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Malgré le scandale des laits infantiles et les rappels massifs, des produits contaminés à la céréulide sont encore vendus en Suisse, révèle la RTS. Le média public rappelle qu'en mars dernier, des contrôles effectués par les services du chimiste cantonal genevois montraient que 10% des laits en poudre pour bébés avaient été testés positifs à la toxine dans le canton.

Néanmoins, en raison d'une teneur en céréulide inférieure au seuil fixé par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ces produits ont été remis en rayons, relate la RTS. Il s'agit de six boîtes de lait infantile qui sont toujours proposés à la vente.

Pour rappel, la céréulide peut provoquer diarrhées et vomissements chez les bébés. Contacté par la RTS, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) indique toutefois qu'en dessous de la teneur maximale «aucun effet sur la santé des nourrissons et des bébés en bonne santé n’est attendu».

Un problème de méthode

Le média public fait toutefois état de désaccords sur cette «dose référence». Dans un document qu'il s'est procuré, l'OSAV indique ainsi au géant Danone que «l'interprétation» de celle-ci «par d'autres pays ou par l'Union européenne ne joue aucun rôle en Suisse».

Selon les informations de la RTS, fabricants et autorités n'utilisaient de plus pas la bonne méthode dans leur tests des divers laits lancés au début de la polémique en novembre 2025. La teneur en toxine s'en retrouvait ainsi largement sous-estimée.

Ce n'est qu'après l'intervention de la Commission européenne auprès des différents acteurs le 30 janvier dernier que le procédé a pu être corrigé. (jzs)