Voici le produit en question. Image: montage watson

Lidl Suisse met en garde contre un neurovirus dangereux

L'hard-discounter procède au rappel d'un produit surgelé pouvant créer de sérieux risques sanitaires.

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Lidl Suisse rappelle un lot de mélange de baies bio Freshona surgelé (300 g) après que le fabricant Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG a indiqué qu'une contamination par des norovirus ne pouvait pas être exclue. Par mesure de précaution, le produit ne doit pas être consommé.

Le rappel concerne uniquement les mélanges de baies bio Freshona 300 g portant l'une des dates limites de consommation et l'un des numéros de lot suivants:

25.02.2028 – lot L250226B3

– lot L250226B3 26.03.2028 – lot L270326B3

– lot L270326B3 14.04.2028 – lot L150426P3

Les norovirus sont responsables de gastro-entérites aiguës, le communiqué transmis par la Confédération précise:

«Les norovirus sont à l’origine de cas aigus de vomissements et de diarrhées chez les personnes de tous âges, pouvant conduire à une déshydratation significative.

La maladie peut aussi prendre une forme grave chez les nourrissons, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes malades.

En raison du risque possible pour la santé, les clients doivent absolument prendre en compte ce rappel de produit et ne pas le consommer l’article concerné.»

Les produits concernés étaient commercialisés dans les magasins Lidl Suisse. Les clients sont invités à les rapporter dans n'importe quelle filiale de l'enseigne. Le remboursement est garanti, même sans ticket de caisse.

Lidl précise que seuls les produits portant les dates et numéros de lot mentionnés sont concernés. Les autres produits du fabricant Jütro Tiefkühlkost ainsi que les autres références de la marque Freshona ne sont pas visés par ce rappel. (hun)