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Huit blessés dans un grave accident de la route à Steinen (SZ)

Huit blessés dans un grave accident de la route à Steinen (SZ)

Un grave accident de la route s'est déroulé dimanche soir dans le canton de Schwyz. Un enfant se trouve entre la vie et la mort.
03.08.2026, 12:1603.08.2026, 12:16

Huit personnes ont été blessées dimanche soir dans un accident impliquant deux voitures et une moto à Steinen, dans le canton de Schwyz. Un enfant âgé de neuf ans a subi de graves blessures et ses jours sont en danger.

L'accident s'est produit dimanche peu avant 19h00 sur la route entre Sattel et Schwyz, a indiqué lundi la police cantonale dans un communiqué. Une voiture avec deux personnes à bord circulant en direction du chef-lieu a percuté une moto venant en sens inverse, pour des raisons encore indéterminées. L'automobile a ensuite heurté de plein fouet une voiture roulant aussi en sens inverse.

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Un garçon de 9 ans grièvement blessé

Les cinq personnes à bord de cette seconde voiture, conduite par un homme de 40 ans, ont toutes été blessées. Un garçon de 9 ans a subi des blessures mettant sa vie en danger. Il a été héliporté à l’hôpital, de même que deux autres passagers grièvement blessés. Les deux autres occupants ont été transportés en ambulance.

L'automobiliste à l'origine des collisions, âgé de 68 ans, a aussi dû être été héliporté, et sa passagère a été conduite en ambulance à l'hôpital. Les secours ont également emmené par hélicoptère le motocycliste blessé, âgé de 67 ans.

Outre les patrouilles de police et les pompiers, cinq ambulances et quatre hélicoptères de secours ont été mobilisés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. (ats)

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