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Vaud: un gros incendie à Aigle a perturbé la circulation

Vidéo: watson

Un gros incendie a perturbé la circulation dans le canton de Vaud

Un important incendie a touché plusieurs immeubles au centre-ville d'Aigle (VD) ce lundi. Il est recommandé de contourner largement la zone.
03.08.2026, 06:2203.08.2026, 10:13

Le canton de Vaud a alerté lundi 3 août la population au sujet d'un important incendie de toiture dans un immeuble dans le centre-ville d'Aigle (VD).

L'incendie, qui s'est déclaré rue du Molage, a provoqué un important dégagement de fumée et perturbé considérablement la circulation aux abords du lieu de l'incident, a indiqué lundi le service des pompiers du canton de Vaud.

Important incendie de toiture au centre-ville d&#039;Aigle (VD)
Le feu de la toiture du restaurant des Alpes a pris feu à la rue du BourgImage: Facebook

L'alerte a été donnée à 3h54. Six immeubles ont été touchés. Leurs habitants ont été évacués dans la salle de gym du collège, a indiqué le lieutenant-colonel Cyril Guinchard, inspecteur cantonal adjoint à l'Etablissement cantonal d'assurances (ECA) vaudois, sans pouvoir donner le nombre de personnes concernées.

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Les malheureux ont pu sortir de chez eux par leurs propres moyens. Les habitants des immeubles alentour ont également été évacués en raison du dégagement de fumée.

Aucun blessé n'est à déplorer et la zone est toujours fermée, a précisé de son côté le porte-parole de la police cantonale vaudoise, Alexandre Bisenz.

Les travaux d'extinction devraient encore durer

Jointe par watson, une source à la commune d'Aigle (VD) a indiqué qu'en raison du sinistre, plusieurs personnes doivent être relogées. Une cellule de crise a été mise sur pied, notamment pour leur trouver une solution d'hébergement.

Selon la même source, les causes de l'incendie ne sont pas encore connues mais celui-ci est désormais «contenu». De gros dégâts sont toutefois à déplorer et la Protection civile a été mobilisée.

Les pompiers interviennent sur l&#039;incendie de toiture, ce lundi 3 aout 2026 a Aigle (VD). Le canton de Vaud a alerte lundi 3 aout la population au sujet d&#039;un important incendie de toiture dan ...
L'incendie est désormais maîtrisé.Keystone

«Le feu ne se développe plus, mais il reste beaucoup de foyers résiduels. Comme il s'est développé sur les toitures, ça va être un travail de fourmi de tous les éteindre», a confirmé Cyril Guinchard. Selon lui, les travaux d'extinction vont durer encore quelques heures.

Fermer les portes et les fenêtres

Près de 60 sapeurs-pompiers de quatre corps différents et une quinzaine de véhicules ont pris part à l'intervention. La population est appelée à ne pas pénétrer dans la zone touchée et à transmettre les informations aux voisins. Il est également recommandé de contourner largement le secteur et de suivre les instructions des services d'urgence et des autorités.

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Il est en outre conseillé de respecter certaines règles de conduite: la population doit notamment fermer les fenêtres et les portes et éteindre les systèmes de ventilation ainsi que les climatiseurs. (jzs/svp/ats)

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