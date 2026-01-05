Les chercheurs sont depuis longtemps à la recherche de substituts aux substances entrant dans la composition des tickets de caisse. Image: keystone

Ils inventent un nouveau ticket de caisse à l'EPFL

Des chercheurs de l'EPFL ont trouvé une façon de créer des reçus de caisse moins néfastes pour la santé humaine et la planète.

Du bois à la place de substances chimiques problématiques dans les tickets de caisse: une équipe de recherche lausannoise a mis au point une nouvelle formule pour les tickets de caisse, qui se passe totalement des substances chimiques BPA et BPS.

Comme le rapporte l’équipe de recherche de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) dans la revue scientifique Science Advances, ce nouveau revêtement repose sur la lignine, l’un des principaux composants du bois. Des tests toxicologiques ont confirmé l’innocuité des composants utilisés.

Le papier thermique, utilisé pour les tickets de caisse, les étiquettes ou les billets, a contenu pendant des décennies du BPA ou du BPS, substances considérées comme des perturbateurs endocriniens qui peuvent pénétrer dans l’organisme par la peau. En Suisse, le BPA est interdit depuis juillet 2025 — tout comme d’autres bisphénols — dans les matériaux entrant en contact avec les aliments. L'EPFL écrit à ce propos:

«Bien que discret par sa taille, le papier thermique a une empreinte environnementale importante. Il est fabriqué à l’échelle industrielle, manipulé quotidiennement et souvent recyclé, ce qui permet aux produits chimiques qu’il renferme de se répandre dans l’eau et le sol. Depuis des décennies, les révélateurs les plus utilisés pour sa production sont le bisphénol A (BPA) et, plus récemment, le bisphénol S (BPS). Tous deux peuvent perturber la signalisation hormonale des organismes vivants et sont détectés à la fois dans l’environnement et chez les personnes qui manipulent fréquemment des reçus.»

Les autorités de surveillance et les fabricants cherchent donc depuis longtemps des substances de remplacement adaptées, comme l’a indiqué l’EPFL dans un communiqué accompagnant l’étude. Ce développement s’est toutefois révélé difficile jusqu’à présent: une alternative moins toxique doit réagir à la bonne température, rester stable pendant de longues périodes de stockage, bien se mélanger aux autres composants du revêtement et, en même temps, éviter toute coloration indésirable. Selon l’école, de nombreux matériaux biosourcés proposés jusqu’ici ont échoué à satisfaire une ou plusieurs de ces exigences.

Logo de l’EPFL imprimé sur du papier thermique à base de lignine. Image: EPFL

Le revêtement à base de lignine présenté aujourd’hui remplit ces critères, selon l’étude. Lorsqu’il est chauffé, il produit des impressions nettes avec une densité de couleur conforme aux standards du papier thermique commercial. Les revêtements sont restés stables pendant plusieurs mois, et les logos imprimés étaient encore parfaitement lisibles même après un an. (sda / hun)