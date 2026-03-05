Vous avez aussi le «cœur sur la tête de la pute» quand vous jardinez? images: jumbo

Jumbo dérape dans la description d'un outil et ça interroge

Une houe de jardin vendue sur le site du célèbre magasin de bricolage de la Coop propose une fiche de produit contenant une phrase d’une étonnante obscénité en français. L’entreprise s’explique.

Ceux qui ont l’habitude de se promener sur la boutique en ligne de Jumbo sont sans doute déjà tombés sur une phrase un peu baroque, une tournure presque humoristique, un ton beaucoup trop enjoué ou une description carrément hors sujet.

Tenez, par exemple, cet outil pour les petits: «Les enfants, enfilez vos gants, prenez votre pelle à neige et montrez à l'hiver de quoi vous êtes fait!»

Avouez qu’il y a un certain ton, une volonté de jouer avec les mots et d’aller un peu plus loin que les brutales spécificités techniques. Même pour décrire un bête ustensile en plastique vendu 8,95 francs.

Parmi les dizaines de milliers de produits proposés par Jumbo sur son site, une houe de jardin a récemment retenu l’attention d’une acheteuse. Son nom? «Houe de jardin Alpgarten en forme de cœur CR». Dans la description, on apprend notamment que le «manche ergonomique en plastique mesure 29,5 cm de long» ou que les «deux dents robustes offrent un soutien fiable lors du désherbage».

Voici la bête:

Jusqu’ici, rien de bien particulier. Pour être certaine d’avoir affaire au bon outil pour son jardin, cette cliente entreprend la lecture de la fiche technique dans son entier.

Soudain, au milieu du texte, alors qu’on lui promet que «tout est possible avec cette binette», sa mâchoire va se décrocher lorsqu’on lui posera une question qui n’a plus grand-chose à voir avec le monde du jardinage. Au lieu d’un conseil avisé, une obscénité saugrenue:

«Le cœur sur la tête de la pute?»

Une réplique poético-trash qui pourrait avoir sa place dans une certaine littérature de genre, moins dans la description d’une binette de jardin à 6,95 francs.

Voici la séquence en intégralité: «Le cœur sur la tête de la pute? Cela vous aidera à arracher les mauvaises herbes et à avoir fière allure en même temps»

Notre cliente n’avait pas tellement fière allure au moment de recracher sa tisane sur son écran d’ordinateur. Comment une telle phrase peut-elle atterrir dans une fiche technique d’un outil vendu par Jumbo?

Un stagiaire en colère contre les RH? Une traduction mal calibrée? Une intelligence artificielle un peu grippée? Voici la réponse du magasin, que nous avons contacté cette semaine: «Il s'agit d'une erreur dans le cadre d'un processus d'optimisation basé sur l'IA», explique le service de presse. Et autant vous dire que le «cœur sur la tête de la pute» ne fait pas tant partie du vocabulaire autorisé par la compagnie:

«De telles anomalies peuvent se produire dans de rares cas et ne correspondent bien sûr ni à nos exigences de qualité ni à notre conception de la tonalité» Le service de presse de Jumbo

watson a malgré tout tenté de comprendre le cheminement de pensée de cette IA, pour qu’elle en vienne à invoquer le sexe tarifé dans une fiche technique d’outillage pour jardin. Notre hypothèse? En anglais, une houe se dit «hoe». Et dans le langage argotique américain, «hoe» est également utilisé comme «insulte désignant une femme sexuellement très active». Ceci expliquerait-il cela?

Une anomalie qui, si elle fait pouffer de rire à la première lecture, questionne la manière avec laquelle ce géant du bricolage gère la quantité astronomique d’informations présentes sur le site. Selon Jumbo, «elles sont basées sur des données existantes, par exemple des caractéristiques techniques».

«Des informations qui sont ensuite enrichies pour la boutique en ligne à l'aide de processus basés sur l'IA afin d'obtenir des textes courants lisibles et variés, y compris des aspects liés au référencement. L'objectif est de permettre aux clients de mieux comprendre les détails techniques».

Des données produites en trois langues, français, allemand et italien, et qui «dépendent des fournisseurs». La traduction, elle, est ensuite prise en charge par l’intelligence artificielle, «pour optimiser les textes des produits». A noter que «l’anomalie» n’existe que dans la version française.

Vous vous en doutez, de manière générale, l’intervention humaine est ici quasi inexistante, puisqu’avec «un assortiment d'environ 65 000 articles, il est difficile de vérifier manuellement tous les textes avant leur publication», admet Jumbo, par email. Confiante, l’entreprise «pense que la prochaine révision apportera des améliorations notables».

Pour l'heure, Jumbo a évidemment remplacé la fiche technique classée X par une description beaucoup plus professionnelle. Et la cliente, malgré le choc et le fou rire, n’est pas revenue sur sa décision d’acquérir cette «houe de jardin Alpgarten en forme de cœur CR», qu’elle ne peut désormais s’empêcher de surnommer «binette à tête de pute».

C’est de bonne guerre.