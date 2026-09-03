Un slip suisse très sale a gagné un étrange prix Nobel

Les prix Ig-Nobel ont été décernés, jeudi soir à Zurich, à dix recherches scientifiques toutes a priori plus loufoques les unes que les autres, mais pourtant très sérieuses.

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Les prix Ig-Nobel ont été décernés, jeudi soir à Zurich, à dix recherches scientifiques toutes a priori plus loufoques les unes que les autres. La manifestation, parodie de l'austère cérémonie des Nobel, s'est déroulée pour la première fois en dehors des Etats-Unis.

Des travaux auxquels a participé l'Université de Zurich ont été récompensés. Il s'agissait d'étudier la qualité des sols suisses en utilisant des sous-vêtements. Les slips étaient enterrés sur divers sites puis exhumés deux mois après. Plus leur état de décomposition était avancé, plus la terre s'avérait riche en éléments organiques.

Pour cette recherche, les scientifiques ont reçu un ancien billet de dix billions de dollars zimbabwéens, qui vaut une dizaine de francs chez les collectionneurs. Comme souvenir, ils ont emporté un prix en forme de champignon géant à pied humain, un objet bien moins clinquant que la médaille en or des récipiendaires des vrais Nobel.

Neuf autres Ig-Nobel ont été décernés. En biomécanique, une équipe américano-britannique a été récompensée pour avoir enfin donné une définition précise du baiser chez les fourmis, les oiseaux, les ours polaires et les humains, à savoir un contact oral constitué de mouvement avec la bouche et les lèvres sans transfert de nourriture.

Comment se moucher

L'Ig-Nobel a aussi distingué des chercheurs japonais pour avoir décrit la meilleure façon de se moucher dans leurs travaux intitulés «étude sur l'aérodynamique du mouchage». L'Ig-Nobel de physique, lui, a été attribué à une équipe de scientifiques qui a recherché la forme que devrait prendre un urinoir pour éviter les éclaboussures.

Le prestigieux Ig-Nobel de la Paix est revenu à une analyse qui documente le fait que «nous apprécions les amis qui agissent vicieusement avec les gens que l'on déteste». En biologie, les chercheurs récompensés ont donné de leur personne. Ils ont testé ce qui incitait ou empêchait les serpents venimeux à mordre un humain.

Les Ig-Nobel sont attribués depuis 35 ans. Pour la première fois de son histoire, cette manifestation ne se déroule pas aux Etats-Unis en raison du durcissement de la politique américaine d'immigration. Des lauréats provenant de pays mal vus par l'administration US auraient pu être empêchés d'entrer aux Etats-Unis.

Chaque deux ans à Zurich

Le choix s'est donc porté sur la Suisse. A l'avenir, il est prévu que les Ig-Nobel se déroulent tous les deux ans à Zurich. Les années impaires, la cérémonie se tiendra dans un autre pays. Le principe de ces Nobel récompensant des recherches bizarres ou jugées saugrenues est «d'abord de faire rire, puis de faire réfléchir».

Ces Ig-Nobel n'ont pas vocation à tourner la science en ridicule. Ils entendent plutôt montrer que des questions inhabituelles, voire absurdes en apparence, peuvent déboucher sur de véritables travaux scientifiques. Des chercheurs renommés, certains ayant même reçu un vrai prix Nobel, figurent d'ailleurs parmi les lauréats.

La cérémonie de jeudi s'est déroulée en présence de Michel Mayor. L'astronome suisse avait obtenu le prix Nobel de physique en 2019 pour la découverte de la première exoplanète. Il a déclaré à Keystone-ATS «qu'il se serait bien entendu aussi réjoui de recevoir un Ig-Nobel». Pour lui, science et humour s'associent parfaitement. (sda/ats)