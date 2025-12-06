Séisme de magnitude 2,9 ressenti durant la nuit près de Herisau

La terre a tremblé en Suisse

Un tremblement de terre d’une magnitude d’environ 2,9 a été enregistré dans la nuit de vendredi à samedi près de Herisau (AI).

Un séisme de magnitude d'environ 2,9 sur l'échelle de Richter s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi près de Herisau (AI). Ce tremblement de terre a vraisemblablement été ressenti de manière assez forte à proximité de l'épicentre, selon le Service sismologique suisse (SED) de l'EPFZ.

La secousse s'est produite à 0h54 près de Herisau, indique le SED dans une annonce automatique. En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude.

Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année. La population n'en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus. (dal/ats)