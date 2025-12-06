ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Séisme

Séisme de magnitude 2,9 ressenti durant la nuit près de Herisau

La terre a tremblé en Suisse

Un tremblement de terre d’une magnitude d’environ 2,9 a été enregistré dans la nuit de vendredi à samedi près de Herisau (AI).
06.12.2025, 07:2906.12.2025, 08:13
L&#039;Ecole polytechnique f
L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) est la deuxième meilleure université non-anglo-saxonne, avec son 21e rang.Keystone

Un séisme de magnitude d'environ 2,9 sur l'échelle de Richter s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi près de Herisau (AI). Ce tremblement de terre a vraisemblablement été ressenti de manière assez forte à proximité de l'épicentre, selon le Service sismologique suisse (SED) de l'EPFZ.

La secousse s'est produite à 0h54 près de Herisau, indique le SED dans une annonce automatique. En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude.

Pourquoi la Confédération engage toujours plus de fonctionnaires

Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année. La population n'en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus. (dal/ats)

Thèmes
En Suisse alémanique, la raclette ou ...
1 / 3
En Suisse alémanique, la raclette ou ...
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
- Un jeune phoque se balade dans un bar en Nouvelle-Zélande
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un camion tombe dans l’Aar depuis un pont près d’Olten
Un poids lourd a chuté vendredi après-midi dans l’Aar après avoir brisé la balustrade d’un pont entre Olten et Winznau (SO).
Un camion a chuté dans l'Aar, vendredi après-midi, depuis un pont situé entre Olten (SO) et Winznau (SO). La police lance un appel à témoin afin de déterminer les circonstances de l'accident.
L’article