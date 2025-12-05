ciel couvert
Les CFF vont régler le problème des «trains qui secouent»

Les CFF vont régler un problème qui irrite les voyageurs

Certaines rames de trains à deux étages dérangent passablement les pendulaires. Les CFF vont agir sur leurs convois FV-Dosto.
05.12.2025, 11:0505.12.2025, 11:05

A partir de l’année prochaine, les CFF vont commencer à modifier progressivement les bogies de leurs trains à deux étages FV-Dosto. L’objectif: améliorer de manière tangible le confort de voyage de ces compositions longue distance, souvent critiquées.

Selon un communiqué publié vendredi par les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), les «tests approfondis» menés depuis le printemps montrent que les travaux ne vont pas seulement augmenter le confort, mais aussi renforcer la fiabilité. Au final, cette transformation permettrait même à l’entreprise d’économiser 40 millions de francs.

Le retrait des systèmes de mouvement de roulis (inclinaison) des bogies, et la transformation des compositions des «trains qui secouent» coûteront 90 millions de francs, précisent encore les CFF. Mais ces investissements seraient plus que compensés sur l’ensemble de la durée de vie des trains grâce à des coûts de maintenance plus faibles.

Sur la derni
Voici le modèle concerné.Keystone

D’après les CFF, les trains FV-Dosto du constructeur Alstom figurent déjà parmi les plus fiables de toute la flotte et présentent très peu de pannes. Les travaux devraient, toujours selon l’entreprise, être achevés d’ici le début des années 2030.

Les CFF présentent un nouveau train de nuit

En 2010, les CFF avaient chargé Alstom (alors Bombardier) de fournir 62 nouveaux trains à deux étages pour le trafic longue distance, pour un montant de 1,9 milliard de francs. Mais l’introduction du tout nouveau modèle Dosto, à partir de 2018, a été marquée par une série de déboires techniques et de retards.

Au début, les portes coinçaient, le système d’exploitation plantait, et les chauffages comme les systèmes de climatisation ont provoqué de l’irritation. Les passagers se plaignaient aussi que les voitures vibraient de manière désagréable.

Les tests approfondis réalisés ces derniers mois ont désormais confirmé, selon les CFF, que la transformation permettra d’amortir nettement mieux les vibrations et les secousses, surtout dans les courbes et lors des entrées en gare. (hun/sda)

