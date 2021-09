shutterstock

Votre sextoy piraté pourrait se retourner contre vous

Des experts suisses en sécurité informatique ont réussi à prendre le contrôle d’un sextoy connecté, à l’insu de son propriétaire légitime. Les pirates pourraient ainsi avoir accès à des données monnayables pour le moins... gênantes.

Les communes vaudoises et les entreprises ne sont pas les seules à être victimes d'attaques informatiques. Des objets nettement plus petits et plus perso sont tout aussi susceptibles d'être piratés par des individus malveillants.

Une expérience menée par A bon entendeur sur la RTS a démontré à quel point il était facile de prendre le contrôle d'un sextoy connecté, sans que son utilisateur ne s'en rende compte.

«J'ai besoin de deux équipements, un laptop et un téléphone qui va simplement utiliser l’application qui est livrée avec le sextoy. C’est assez facile» Dominique Vidal directeur de SecuLabs SA

Le directeur de cette société de sécurité informatique a constaté de gros dysfonctionnements dans un anneau pénien, The Cock Cam. Le sextoy est pourvu d'une micro-caméra pour photographier et filmer.

La menace du chantage

Des images qui pourraient ensuite être facilement exploitées à des fins de chantage. «Vous recevez un email du type: je vous ai surpris avec votre webcam en train de faire des choses qui ne sont pas très avouables, veuillez payer telle rançon, sous tels délais et à telle adresse en bitcoins», imagine Dominique Vidal. En effet, ça peut être embarrassant.

Tendance à haut risque

Autre risque: Si le fournisseur de sextoys se fait pirater. Dans ce cas, les hackers auraient accès à une base de données contenant:

Des informations confidentielles.

Des adresses électroniques.

Des photos ou des communications non-protégées.

Ils seraient ainsi en mesure de savoir avec qui les utilisateurs du sextoy ont partagé volontairement leur compte. Des informations potentiellement explosives pour les personnes en couple (oups).

Le risque de piratage est de plus en plus élevé. Le marché est de plus en plus inondé par les objets connectés à bas prix, et toujours plus nombreux sont les clients à craquer pour des sextoys «pilotables» à distance.

Les concepteurs de sextoys sont des billes en cybersécurité

Le problème, c'est que les sextoys connectés ont été conçus par des gens qui ne sont experts ni en cybersécurité, ni en internet. Du coup, le directeur de ZENdata, Stephen Meyer, recommande: «Mieux vaut partir avec un produit d’une marque connue qui aura peut-être investi de l’argent, de la recherche et du développement pour le protéger correctement.»

L'expert ajoute qu'il est indispensable d'avoir une entière confiance en la personne à qui l'on partage l'accès à notre sextoy connecté. Donc refiler le mot de passe à son date Tinder le premier soir, c'est peut-être tentant et excitant, mais on oublie. (mbr)