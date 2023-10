Voici les communes où Digitec-Galaxus va livrer encore plus vite

Digitec Galaxus, filiale de Migros, va aller encore plus vite. La clientèle peut désormais commander jusqu'à 21 heures pour le lendemain. Dans certaines communes, il est carrément possible d'être livré le jour même. Une rapidité qui fait de l'entreprise la plus rapide des commerçants en ligne.



Avec un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de francs l'an dernier, Digitec Galaxus est le plus grand commerçant en ligne de Suisse – et désormais aussi le plus rapide. La filiale de Migros l'a annoncé jeudi, son délai de commande pour le lendemain passe de 19 à 21 heures dans tout le pays «sans autre changement, et en principe sans frais de port».

Cela ne s'applique toutefois pas à l'ensemble de l'assortiment. En effet, pour des raisons d'organisation, certains articles ne peuvent être demandés que jusqu'à 19 heures. Mais très peu de références (1,5%) sont concernées.

Par ailleurs, Digitec Galaxus a aussi annoncé une extension de sa «livraison éclair», qui garantit la remise de produits le jour même en cas de commande avant 11 heures. Plusieurs villes romandes pourront en bénéficier, notamment Lausanne, Fribourg, Neuchâtel et Genève. Au total, 60% des ménages devraient profiter de cette offre éclair.

Avec ses délais de livraison raccourcis, Digitec Galaxus devance la concurrence:

Chez Brack , les colis sont remis le lendemain pour toute commande passée avant 17 heures. Pour celles d'une valeur inférieure à 50 francs, un supplément de 9 francs s'applique. Dans une dizaine de cantons alémaniques, Brack propose en outre l'option «Same Day»: en cas de commande avant 10 heures, les produits arrivent le jour même, entre 17 et 21 heures. Pour cela, il faut payer un supplément de 4.90 francs.

Chez Microspot, une filiale de Coop qui va fusionner avec Interdiscount, les délais de livraison varient en fonction du produit choisi. Beaucoup peuvent être livrés le lendemain pour une commande passée avant 18 heures. A moins de 49 francs, 8.90 francs de frais de livraison sont facturés. Les commandes chez Interdiscount sont généralement acheminées d'ici au lendemain si elles sont passées avant 20 heures. Si la valeur de la marchandise est inférieure à 49 francs, des frais forfaitaires de 7.95 francs s'ajoutent.

En revanche, il existe des différences plus importantes pour les denrées alimentaires. Chez Migros, les clients doivent valider leur panier jusqu'à minuit s'ils souhaitent obtenir la marchandise le lendemain soir entre 16h30 et 21h. Idem chez Farmy: dans les zones A et B, il faut commander avant minuit pour le lendemain. Dans les régions plus rurales, ce sera pour le surlendemain. Le service d'Aldi, disponible dans certaines régions uniquement, va plus rapidement: il livre le jour même à partir de 18 heures une commande enregistrée avant 11h30.

La livraison rapide répond à un besoin de la clientèle, comme le montre une étude de La Poste de l'année dernière. Dans le groupe d'âge des moins de 34 ans, 49% des personnes interrogées indiquent que la livraison le lendemain est importante pour elles. Plus les personnes interrogées sont âgées, moins ce critère est pertinent.

En principe, la rapidité n'est cependant pas un critère décisif pour tous les groupes d'âge. Le suivi en ligne, l'annonce préalable de l'arrivée et le respect des délais sont, eux, plus essentiels.

Traduit et adapté par Valentine Zenker