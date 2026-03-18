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Une télécabine chute dans un domaine skiable suisse

Une télécabine chute dans un domaine skiable suisse

Une télécabine s’est écrasée mercredi matin à Engelberg, dans le canton d'Obwald, sous de fortes rafales. La Rega est intervenue, tandis que les circonstances restent encore floues.
18.03.2026, 12:3618.03.2026, 12:38

Une télécabine s’est écrasée mercredi matin à Engelberg, dans le canton d’Obwald, rapportent Blick et 20 Minutes. Une vidéo que nous avons obtenue montre la cabine dévaler la pente en bondissant et en se retournant à plusieurs reprises.

Vidéo: watson

La Rega est intervenue avec un hélicoptère, a confirmé un porte-parole à 20 minutes. De fortes rafales de vent soufflaient dans la région, atteignant jusqu’à 84 km/h. L’accident s’est produit peu après 11 heures.

La police cantonale de Nidwald, compétente pour cette zone, a confirmé un «incident», sans donner davantage de précisions dans un premier temps. On ignore encore si des personnes se trouvaient à bord. Selon une vidéo en possession de 20 minutes, une personne y est réanimée.

Dans le domaine skiable du Titlis, une télécabine s’est écrasée mercredi. (Image d’illustration)
Une télécabine s’est écrasée mercredi dans le domaine skiable du Titlis. (Image d’illustration)Image: screenshot

Les images laissent penser qu’il s’agit du «Titlis Xpress», qui relie Trübsee à Stand. Cette télécabine monocâble de huit places, installée dans le domaine de Titlis-Engelberg, a été construite par Garaventa et mise en service en 2015, selon le portail «Skiresort». Elle franchit un dénivelé de 781 mètres en environ huit minutes et peut transporter jusqu’à 2400 personnes par heure.

Une carte publiée sur le site d’Engelberg montre que plusieurs installations sont actuellement à l’arrêt, dont le Titlis Xpress entre Trübsee et Stand, en raison de vents violents. (hkl, jah)

Une carte publiée sur le site d’Engelberg montre que plusieurs installations sont actuellement à l’arrêt, dont le Titlis Xpress entre Trübsee et Stand, en raison de vents violents.
Image: screenshot

(développement suit)

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