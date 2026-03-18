beau temps13°
DE | FR
burger
Suisse
Ski Alpin

Une télécabine s'écrase à Engelberg (Titlis) et fait un mort

Une télécabine s'écrase en Suisse et fait une victime

Une télécabine a chuté mercredi matin à Engelberg, dans le canton d'Obwald, sous de fortes rafales. Une personne est décédée et des questions sont soulevées.
18.03.2026, 15:1218.03.2026, 15:56

Une télécabine s’est écrasée à Engelberg (OW) après s'être décrochée, mercredi matin. Les faits sont survenus juste après la station intermédiaire, peu après 11 heures. Une personne se trouvait à bord de la cabine et a succombé à ses blessures, a informé la police mercredi après-midi.

Une vidéo que nous avons obtenue montre la cabine dévaler la pente en bondissant et en se retournant à plusieurs reprises.

Attention, scène choquante

Vidéo: watson

Ce matin, de fortes rafales de vent soufflaient dans la région, atteignant jusqu’à 84 km/h au moment de l'incident. Malgré les fortes rafales au moment de l’accident, la remontée mécanique était en service. «Pourquoi il en était ainsi doit encore être clarifié», a questionné le porte-parole de la police. Un mystère à résoudre.

Les autorités vont interroger des témoins et procéder à des analyses techniques afin d’éclaircir le déroulement de l’accident le plus rapidement possible, a indiqué le porte-parole de la police. Il ne pouvait pas fournir davantage d’informations pour l’instant.

Ein Pollizei Einsatzfahrzeug steht bei der Talstation der Titlisbahnen der Gondelbahn Engelberg-Titlis Express, nach dem auf Truebsee eine Gondel der selben Bahn abstuerzte, am Mittwoch, 18. Maerz 202 ...
Les secours étaient sur place.Keystone

Appel au calme dans la station

«Ça a tremblé, le câble a brièvement cédé, puis l’installation s’est arrêtée», a déclaré un témoin à 20 Minuten après les faits. Un message diffusé par haut-parleurs a ensuite signifié aux passagers des cabines immobilisées qu'ils étaient en sécurité, que l’intervention prendrait encore un certain temps et qu’il fallait garder son calme.

L’installation concernée est le «Titlis Xpress», qui relie Trübsee à Stand. Cette télécabine monocâble de huit places, installée dans le domaine de Titlis-Engelberg, a été construite par Garaventa et mise en service en 2015, selon le portail «Skiresort». Elle franchit un dénivelé de 781 mètres en environ huit minutes et peut transporter jusqu’à 2400 personnes par heure.

Gondeln der Gondelbahn Engelberg-Titlis Express sind auf der Gerschnialp und zwischen dem Truebsee, wo eine Gondel der selben Bahn abstuerzte, am Mittwoch, 18. Maerz 2026 in Engelberg. (KEYSTONE/Urs F ...
Une télécabine s’est écrasée mercredi dans le domaine skiable du Titlis.Keystone

Une carte publiée sur le site d’Engelberg montre que plusieurs installations sont actuellement à l’arrêt, dont le Titlis Xpress entre Trübsee et Stand, en raison de vents violents. (hkl, jah)

Une carte publiée sur le site d’Engelberg montre que plusieurs installations sont actuellement à l’arrêt, dont le Titlis Xpress entre Trübsee et Stand, en raison de vents violents.
Image: screenshot

(développement suit)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Dans l'actu: Trump reproche à certains pays de ne «pas vouloir s'impliquer» dans la sécurisation d'Ormuz
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Des dizaines de milliards de dollars»: la guerre profite à la Suisse
Ebranlés par la situation au Moyen-Orient, certaines personnes très fortunées du Golfe envisageraient de déplacer leurs avoirs vers la Suisse, perçue comme une valeur refuge.
La sécurité à Dubaï était l'une des raisons qui avaient poussé de nombreuses personnes très fortunées à s'y installer. Mais cet atout a été sérieusement remis en cause début mars, lorsque la métropole a été impliquée dans le conflit avec l'Iran. Résultat: certaines personnes fortunées ne placent plus leur argent à Dubaï, mais en Suisse.
L’article