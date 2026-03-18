Une télécabine s'écrase en Suisse et fait une victime

Une télécabine a chuté mercredi matin à Engelberg, dans le canton d'Obwald, sous de fortes rafales. Une personne est décédée et des questions sont soulevées.

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Une télécabine s’est écrasée à Engelberg (OW) après s'être décrochée, mercredi matin. Les faits sont survenus juste après la station intermédiaire, peu après 11 heures. Une personne se trouvait à bord de la cabine et a succombé à ses blessures, a informé la police mercredi après-midi.

Une vidéo que nous avons obtenue montre la cabine dévaler la pente en bondissant et en se retournant à plusieurs reprises.

Attention, scène choquante Vidéo: watson

Ce matin, de fortes rafales de vent soufflaient dans la région, atteignant jusqu’à 84 km/h au moment de l'incident. Malgré les fortes rafales au moment de l’accident, la remontée mécanique était en service. «Pourquoi il en était ainsi doit encore être clarifié», a questionné le porte-parole de la police. Un mystère à résoudre.

Les autorités vont interroger des témoins et procéder à des analyses techniques afin d’éclaircir le déroulement de l’accident le plus rapidement possible, a indiqué le porte-parole de la police. Il ne pouvait pas fournir davantage d’informations pour l’instant.

Les secours étaient sur place. Keystone

Appel au calme dans la station

«Ça a tremblé, le câble a brièvement cédé, puis l’installation s’est arrêtée», a déclaré un témoin à 20 Minuten après les faits. Un message diffusé par haut-parleurs a ensuite signifié aux passagers des cabines immobilisées qu'ils étaient en sécurité, que l’intervention prendrait encore un certain temps et qu’il fallait garder son calme.

L’installation concernée est le «Titlis Xpress», qui relie Trübsee à Stand. Cette télécabine monocâble de huit places, installée dans le domaine de Titlis-Engelberg, a été construite par Garaventa et mise en service en 2015, selon le portail «Skiresort». Elle franchit un dénivelé de 781 mètres en environ huit minutes et peut transporter jusqu’à 2400 personnes par heure.

Une télécabine s’est écrasée mercredi dans le domaine skiable du Titlis. Keystone

Une carte publiée sur le site d’Engelberg montre que plusieurs installations sont actuellement à l’arrêt, dont le Titlis Xpress entre Trübsee et Stand, en raison de vents violents. (hkl, jah)

Image: screenshot

(développement suit)