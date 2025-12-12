assez ensoleillé
Ce célèbre producteur de cinéma bâlois est décédé

Le producteur de cinéma bâlois et lauréat de plusieurs Oscars Arthur Cohn est décédé vendredi à l'âge de 98 ans. C'est ce qu'a annoncé sa famille dans un avis de décès transmis à l'agence de presse suisse.
12.12.2025, 17:4012.12.2025, 17:40

Arthur Cohn est décédé après une courte maladie, entouré de sa famille à Jérusalem, indique l'hebdomadaire juif «Tachles» sur son site Internet, en citant la famille. Selon l'avis de décès, l'enterrement est prévu samedi soir, heure locale, juste après la fin du Shabbat. Il sera retransmis en direct sur Youtube.

Arthur Cohn s'est fait un grand nom en tant que producteur de films, aussi bien à Hollywood que dans d'autres pays comme l'Italie, l'Allemagne et la Suisse.

Il a reçu au total six Oscars pour ses productions cinématographiques: entre autres pour les films «Le Jardin des Finzi-Contini» de Vittorio de Sica (1970) et «Voyage vers l’espoir» (1990) du réalisateur suisse Xavier Koller, tous deux récompensés par le prix du meilleur film en langue étrangère. Le dernier Oscar a été attribué en 1999 à la production documentaire «Un jour en septembre» de Kevin Mcdonald.

Etoile sur le Walk of Fame

En outre, Arthur Cohn a été le premier producteur non américain à recevoir une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood. Il a reçu plusieurs doctorats honoris causa, notamment de l'université de Bâle, ainsi que la plus haute distinction française, les insignes de Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. En 2019, le producteur de cinéma a été récompensé à Berlin pour l'ensemble de son œuvre.

Fils d'un avocat et d'une mère qui écrivait des poèmes et des textes de cabaret, Arthur Cohn a passé sa jeunesse et ses années d'études à Bâle. Il a ensuite travaillé plusieurs années comme journaliste, notamment pour l'émission de radio «Echo der Zeit» de la SRF, avant de se lancer progressivement dans le cinéma.

Pamela Anderson raconte les débuts de la romance qui a choqué tout le monde

Arthur Cohn a vécu de nombreuses années aux États-Unis et, plus récemment, en Israël. Il est toutefois resté attaché à sa ville natale, Bâle. Il s'est notamment produit pendant de nombreuses années à l'Open Air du cinéma d'été sur la Münsterplatz de Bâle, lors du gala annuel de cinéma qui lui était dédié.

(sda/ats)

