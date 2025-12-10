assez ensoleillé
Pamela Anderson raconte sa romance avec Liam Neeson

Pamela Anderson est revenue sur sa romance avec Liam Neeson dans le magazine People.
La romance entre les deux pontes d'Hollywood a fait couler beaucoup d'encre cet été.getty/watson

Pamela Anderson raconte les débuts de la romance qui a choqué tout le monde

Quelques mois après avoir rendu publique son idylle avec l'acteur Liam Neeson, Pamela Anderson a levé le voile sur ce qui s'était vraiment passé entre les deux co-stars du remake du film Y a- t -il un flic pour sauver le président?.
10.12.2025, 11:5410.12.2025, 12:02

Quelques mois après suscité l'enthousiasme chez beaucoup - et le scepticisme chez d'autres -, l'actrice d'Alerte à Malibu, aujourd'hui âgée de 58 ans, s'est confiée sur les dessous de sa romance surprise avec son partenaire à l'écran, Liam Neeson, dans le magazine People.

Pamela Anderson en couverture du magazine People de décembre 2026.
Pamela Anderson en couverture du numéro de décembre de People Magazine.

Et à en croire la blonde la plus célèbre d'Hollywood (enfin, la rousse, comme elle l'est désormais pour un film), au début, ce n'était pas vraiment parti pour durer.

«Pour la petite histoire, Liam et moi avons eu une brève liaison, mais seulement après la fin du tournage»
Pamela Anderson, dans People

Le duo a tourné le reboot du film Y a-t-il un flic pour sauver le président? au printemps 2024.

Ils sont en couple

Une «semaine romantique perdue»

Après quoi, le couple aurait passé une semaine «intime» dans la maison de Liam, située dans le nord de l'Etat de New York. En tout bien tout honneur, bien sûr. «J'avais ma propre chambre», tient bon de préciser Pamela. «Nos assistants étaient là, et même des membres de la famille sont passés.»

Sans oublier toutefois de préciser que les deux acteurs sont également allés «dîner dans un petit restaurant français» où Liam a présenté sa partenaire comme la «future Mme Neeson» - ce qui laisse quand même assez peu de doute sur ses intentions.

Ils ont également passé du temps dans son jardin, où, dit-elle, «j'ai entretenu un rosier envahi par la menthe... J'étais heureuse de l'aider, et il m'en était reconnaissant».

L'occasion également pour Liam Neeson de sauver sa douce des griffes d'un ours qui se baladait de la fenêtre du petit-déjeuner - ce, en peignoir. On vous laisse vous figurer cette scène délicieuse.

«Pamela, a love story», des nichons et de la rédemption

Au terme de cette semaine idyllique, les chemins des deux amants se séparent pourtant «pour travailler sur d'autres films». Mais lorsqu'ils se retrouvent un an plus tard pour la promotion de Y'a-t-il un flic...?, leur alchimie repart de plus belle. «On s’amusait bien», dit-elle, au sujet de leurs baisers et autres roucoulades sur tapis rouge qui ont fait couler beaucoup d'encre.

«Je riais toujours quand les gens pensaient: Oh, c'est un coup de pub. Je leur disais: Un coup de pub? C'est sérieux. Nous avons de vrais sentiments», s'amuse-t-elle.

BERLIN, GERMANY - JULY 24: US actress Pamela Anderson and british-irish actor Liam Neeson attend the Berlin premiere of the movie &quot;The Naked Gun&quot; (German Title: Die Nackte Kanone) at UCI Lux ...
Liam et Pamela se sont beaucoup amusés du ramdam provoqué par leur tendresse affichée sur tapis rouge.WireImage

Cependant, même pour la principale concernée, difficile de dire aujourd'hui s'ils sont vraiment en couple. «J’adore Liam», ajoute-t-elle, «mais nous sommes de meilleurs amis, pour être tout à fait honnête». «Il me soutient énormément dans cette nouvelle orientation de ma carrière et me dit gentiment qu'il est très fier de moi.»

«Je suis sûre que nous ferons toujours partie de la vie l'un de l'autre»
Pamela Anderson

Affaire à suivre, donc, alors que Pamela Anderson est sur le point de clore une année pleine de «belles surprises». Désormais à la tête de sa propre société de production avec ses deux fils, elle a enchaîné les rôles au cinéma et au théâtre, ainsi que les chroniques sur son «Open Journal» sur Substack.

«Je suis prête à me lancer et je déborde d'inspiration et d'amour pour ce métier… et pour la vie!» conclut-elle. «Etre heureuse, c'est un acte de rébellion.» (mbr)

partager sur Facebookpartager sur X
