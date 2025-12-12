en partie ensoleillé
Une finaliste de Miss Suisse massacrée, son mari inculpé

Une finaliste de Miss Suisse démembrée, son mari inculpé

Une ancienne mannequin de 38 ans avait été retrouvée massacrée à son domicile en 2024 à Binningen. La justice bâloise vient de boucler son enquête.
12.12.2025, 09:3612.12.2025, 10:01

L'auteur présumé d'un féminicide horrible en février 2024 est désormais formellement inculpé. Dans un communiqué, le ministère public de Bâle-Campagne indique cette semaine avoir bouclé son enquête pénale.

L'homme, aujourd'hui âgé de 43 ans, est accusé d'avoir tué son épouse, ancienne finaliste du concours Miss Suisse. Il est poursuivi pour meurtre et atteinte à la paix des morts.

Une finaliste de Miss Suisse avait été tuée à Brinnigen en 2024.
La victime avait participé au concours Miss Suisse en 2007.Image: DR

La date de son procès n'a pour l'heure pas été fixée. Le parquet ne donne pas plus de détails sur le déroulement des faits reprochés.

Scie sauteuse, sécateur et mixeur

Des détails, la presse étrangère, notamment britannique, en fournit en quantité. Sanglants, ils témoignent de la barbarie de l'acte présumé.

Agée 38 ans, la Suissesse avait été retrouvée démembrée à son domicile en février 2024 à Binningen (BL). Selon un rapport d'autopsie, notamment relayé par 20 Minuten, elle aurait d'abord été étranglée, avant que son corps ne soit décapité et méthodiquement découpé à l’aide d’une scie sauteuse et d'un sécateur.

Deux candidates de Miss France perdent leur titre après un gros dérapage

L'accusé aurait en outre prélevé l’utérus de son ancienne compagne et «réduit en purée» plusieurs parties de son corps dans un mixeur industriel acheté dans un foyer pour scout, avant de les dissoudre dans une solution chimique.

Tout au long du massacre, l'homme aurait de plus regardé des vidéos Youtube sur son téléphone.

Troubles psychiques

Entendu en février 2024, l'ex-mari affirmait avoir découvert sa femme morte au pied de l’escalier de leur domicile. Paniqué, il l'aurait alors démembrée dans la buanderie.

Il a finalement reconnu les faits un mois plus tard, assurant avoir agi en légitime défense face à une attaque au couteau. Une version depuis balayée par les enquêteurs.

Voici pourquoi l’Espagne protège mieux les femmes que la Suisse

Selon 20 Minuten, il a déposé plusieurs demandes de remise en liberté l'an dernier, toutes rejetées. L'arrêt du Tribunal fédéral faisait état de troubles psychiques et d'antécédents de violence envers une ex-compagne. (jzs)

