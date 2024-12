Migros lance sa propre version du chocolat Dubaï

J'ai mangé chez Salt Bae et c'était super!

Pour mordre dans la plaque made in Migros, comptez 6,50CHF, ce qui la rend bien plus chère qu'une ô combien classique M-Budget. Mais moins dispendieuse, en revanche que la version Lindt (14,95CHF les 100 grammes) ou Globus (15,50CHF). Sans oublier que la production de Migros a l'avantage d'être encore disponible en rayons.

Il fallait bien suivre le mouvement, alors que les concurrents Lidl, Aldi et Denner ont tous mis en vente leur propre plaque ces dernières semaines. Sans oublier Coop, qui propose également deux versions, l'une fabriquée en Suisse (8,50CHF les 100 grammes) et l'autre en Turquie, (12,95CHF les 200 grammes).

Un mélange de chocolat au lait et de garniture de crème de pistache et de kadaïf, cette pâtisserie orientale traditionnelle à base de vermicelles croustillants.

Vous en rêviez pour Noël? C'est chose faite. Ayant humé la tendance chocolatée qui affole les réseaux sociaux et provoque d'interminables queues devant les boutiques de Lindt, le géant alimentaire suisse vient de mettre en vente son propre chocolat Dubaï, sobrement baptisé «Dubai Style».

Après ses concurrents Aldi ou Spar, le géant orange vient de céder aux sirènes de la douceur virale à la pistache, qui agite les papilles et les esprits des consommateurs depuis des semaines. Migros commercialise désormais son propre Chocolat Dubaï.

