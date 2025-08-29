Votre prénom est-il populaire en Suisse? Notre outil vous dit tout

Au cours des 100 dernières années, 70 239 prénoms différents ont été donnés à des bébés en Suisse. Mais tous ne sont pas aussi populaires. Notre outil révèle les tendances des prénoms en Suisse.

En Suisse, les prénoms peuvent grossièrement être classés en trois catégories: les tendances, les intemporels et les inédits.

Les tendances connaissent quelques années sous les projecteurs, avant de disparaître généralement assez vite de la scène. Les intemporels sont des prénoms qui ne semblent pas liés à une popularité passagère, mais qui restent relativement appréciés pendant des décennies. Et puis, il y a ceux qui sont particulièrement originaux.

Une amusante coïncidence

Par le plus grand des hasards, trois personnes portant chacune un prénom issu d’une de ces catégories ont contribué à cet article. Philipp a été un prénom très populaire du milieu des années 1970 au début des années 1990, mais il a fortement perdu en popularité ces trois dernières décennies, c’est donc clairement un prénom tendance.

Carlo, en revanche, s’est maintenu de façon assez constante au cours des 100 dernières années, un intemporel. Et puis il y a encore les très rares Jelle. En moyenne, à peine 0,5 Jelle est né chaque année au cours du siècle passé, c'est donc un prénom inédit.

L’outil

Mais qu’en est-il de votre prénom? Grâce à notre outil, vous pouvez découvrir à quel point il a été populaire au fil du temps en Suisse.

Comparez la popularité des prénoms en Suisse Nombre de prénoms par année de naissance de la population vivante (au 31.12.2024) Maximum 4 noms autorisés. Réduisez le nombre. Les prénoms pris en compte sont ceux de la population résidente permanente au 31 décembre 2024. Ceux qui apparaissent moins de trois fois dans toute la Suisse n'ont pas été pris en compte pour des raisons de protection des données. Graphique : watson • Source : Office fédéral de la statistique

La méthode Notre outil des prénoms présente les prénoms de la population vivant actuellement en Suisse, pour les générations de 1926 à 2024. Afin de permettre une comparaison de leur popularité, une valeur relative est calculée, puisque seules les personnes vivantes sont incluses dans la statistique, ce qui rend les anciennes générations significativement plus petites.



Exemple : il y a encore 6258 femmes nées en 1930, dont 195 portent le prénom Ruth, soit environ 3,116%.

Les prénoms les plus populaires en Suisse

Même si la popularité de Daniel et Sandra sont au plus bas en 2025 et qu’Emma, Noah & Cie dominent depuis quelques années le hit-parade des prénoms de bébés, Daniel reste le prénom masculin le plus répandu en Suisse. Sandra, de son côté, se maintient courageusement à la 3ᵉ place chez les femmes, tandis qu’Emma et Noah ne figurent même pas dans le Top 100.

Mais aucun prénom ne peut rivaliser avec le prénom des prénoms: Maria. Avec environ 73 295 occurrences, Maria est presque deux fois plus fréquent qu’Anna, le deuxième prénom féminin le plus répandu. Et Maria semble encore pouvoir se maintenir quelque temps: l’année dernière, il y a eu plus de bébés prénommés Maria que de n’importe quel autre prénom du Top 10, à l’exception des deux «espoirs» Anna et David.

Les prénoms les plus populaires en Suisse Nombre de prénoms de la population suisse en 2024 Tous/Toutes

Femmes

Hommes Rang Nom % Nombre Les prénoms de la population résidante permanente au 31 décembre 2024 ont été pris en compte. Ceux qui apparaissent moins de trois fois dans toute la Suisse n'ont pas été pris en considération pour des raisons de protection des données. Graphique : watson • Source : Office fédéral de la statistique

Malgré les remous que provoque la pop culture et les tendances modernes, Maria pour les femmes et Daniel pour les hommes restent les deux prénoms indétrônables par excellence en Suisse. Il est également intéressant de noter que le classement féminin est dominé par des prénoms se terminant en «a», comme Maria, Anna, Sandra ou encore Ursula. On peine en revanche à établir un schéma similaire côté masculin, où Daniel, Peter et Thomas occupent le podium.