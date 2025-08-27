Les prénoms Mia et Noah ont-ils à nouveau été les plus populaires en Suisse en 2024? Image: imago-images.de

On connait les prénoms de bébé les plus populaires d'Europe

Chaque année, à la fin août, l’Office fédéral de la statistique publie les prénoms de bébé les plus populaires en Suisse. En attendant le classement pour 2024, voici déjà les prénoms les plus fréquents en Europe.

Philipp Reich

Jeudi seront publiés en Suisse les prénoms de bébé les plus donnés l’année dernière. Jetons d’ores et déjà un coup d’œil au-delà de nos frontières, voici quels prénoms sont tendance dans les autres pays européens.

En Suisse, pour 2023, Mia et Noah occupaient la première place. Dans de larges parties du reste de l’Europe, ces deux prénoms sont eux aussi en tête. Noah est le prénom le plus populaire dans cinq autres pays, tandis que chez les filles, Sophia (ou Sofia) est numéro un dans dix pays.

Non seulement en Suisse, mais aussi dans de nombreux autres pays, la tendance penche vers des prénoms plus courts. Selon la linguiste anglaise Clare Green, du site de prénoms nameberry.com, les noms à sonorité simple sont actuellement les plus populaires dans toute l’Europe. L'experte explique:

«Les prénoms qui sonnent plus compliqués, par exemple ceux d’origine scandinave, franchissent rarement les frontières nationales»

Une forte influence de la pop culture

Dans le choix du prénom de leur enfant, de nombreux parents se laissent également influencer par la culture populaire, explique Clare Green. Après que le personnage de Jennifer Aniston dans Friends, Rachel, a donné le prénom d'Emma à son enfant, celui-ci a gagné en popularité il y a une vingtaine d’années dans de nombreux pays européens. Et l’essor du prénom Noah est fortement corrélé au rôle de Ryan Gosling dans le film «N’oublie jamais», sorti en 2004.

Dans beaucoup d’endroits, on retrouve toutefois encore des particularités nationales. En Tchéquie, Eliska et Jakub occupent sans partage la première place depuis plus de dix ans. Au Portugal, Maria et Francisco font partie des grands classiques.

La situation est un peu différente au Royaume-Uni. Olivia, prénom typiquement britannique, y est le plus populaire, tandis que chez les garçons, Muhammad a été le prénom le plus attribué pour la deuxième année consécutive, un signe clair de l’influence culturelle liée à la migration.

Et en Suisse romande?

Un regard sur les résultats du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), publiés en août, donne une idée du classement en Suisse romande cette année. Chez les filles, Olivia y devance Emma et Clara. Chez les garçons, Gabriel, Léon et Noah forment le trio de tête.

Traduit de l'allemand par Joel Espi