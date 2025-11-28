Il y a même un marché suisse dans ce classement, preuve que c'est déjà Noël. Image: dr

Voici les meilleurs marchés de Noël d’Europe (il y a un suisse sur le podium)

Plus de 803 000 voyageurs, venus de 179 pays, ont voté pour élire les meilleurs marchés de Noël d’Europe pour l’hiver 2025-2026. Le palmarès est publié par European Best Destinations et dans le trio de tête, la Suisse tire son épingle du jeu. On vous raconte ça.

Plus de «Société»

Vous avez une passion infinie pour les marchés de Noël, l'artisanat en bois, le vin chaud, les moules en silicone et les bonnets en laine d'alpagas? Parfait.

Voici le top européen, de quoi vous tenir occupés un bon moment. Il y a même un marché suisse dans ce classement, preuve que c'est déjà Noël.

Paris (Noël à La Villette) - France

Ce marché fait une entrée dans le Top 10 pour sa première participation. Installé au parc de La Villette, il propose une centaine de cabanons, mais aussi «un authentique chalet suisse pour manger la fondue», explique le guide.

Image: dr

Certes, la Villette, ça n’a pas le charme de Montmartre sous la neige. Paris n’a pas cherché à copier Strasbourg ou Vienne, mais il semble que la capitale française ait trouvé de quoi tirer son épingle du jeu.

Montbéliard - France

C’est un peu la revanche d’une ville moyenne sur les capitales XXL. Il détient même le titre de meilleur marché de Noël de France. Ici, ce sont les illuminations qui font le job.

Image: dr

La ville se transforme chaque hiver en village lumineux à grande échelle, avec plus de 140 chalets et une obsession quasi artistique pour la lumière. Ce n’est pas le marché le plus spectaculaire du classement, mais le classement nous promet «un conte de fées vivant».

Vienne - Autriche

Montbéliard, c’est sympa cinq minutes, mais Vienne reste Vienne. Grandiose, impériale, opulente, et parfaitement consciente de son charme. Ses marchés s’étalent devant les palais, les musées, partout. L’art du too much façon Noël.

Image: dr

Mais la capitale autrichienne pêche parfois là où elle brille: l’élégance se transforme en un rituel touristique presque trop bien huilé. Bon, après, boire un punch chaud face au Rathaus illuminé… Pas si pire.

Valkenburg - Pays-Bas

Claustrophobes, passez votre chemin. Ce marché se situe en partie… sous terre. Dans des galeries souterraines.

Image: dr

On y trouve stands, guirlandes, odeurs de vin chaud et chants de Noël étouffés par les parois. Résultat: une expérience unique, un peu étrange, voire carrément mystique. Ajoutez à cela la «plus belle parade de Noël d’Europe», selon le classement, et vous obtenez un marché qui ne ressemble à aucun autre. A condition d’aimer s’enfiler sous terre, évidemment.

Govone & Asti - Italie

Ici, on ne parle plus d’un marché, mais d’un univers. Le Magico Paese di Natale est étalé sur plusieurs villes, au milieu des vignobles classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Château magique, maison du Père Noël, ville transformée en spectacle vivant… Un peu comme au foot, quand il s’agit de fêter Noël, l'Italie triche joue le jeu à fond.

Image: dr

Il y a même une «école des lutins» selon le guide européen (ne me demandez pas ce que ça veut dire exactement).

Debrecen - Hongrie

Sur ce marché, vous trouverez évidemment des saveurs universelles de Noël, comme du vin chaud ou des châtaignes grillées, mais aussi des kürtőskalács, un truc aussi délicieux qu’imprononçable si on n’a pas quelques notions de hongrois.

Image: dr

A ne pas manquer: l'arrivée de Saint Nicolas en calèche le premier week-end de décembre.

Lisbonne (Wonderland Lisboa) - Portugal

Du soleil, une grande roue avec vue sur le Tage, des stands de vin chaud sous les palmiers. Lisbonne assume une version alternative de Noël.

Image: dr

Wonderland Lisboa, c’est Noël version ville du sud. D’ailleurs, le marché a été élu «plus beau marché de Noël ensoleillé d'Europe». Une bonne alternative pour celles et ceux qui détestent avoir les pieds gelés et les mains brûlantes en buvant un vin chaud (ou un chocolat chaud, rhooo ça vaaa).

Riga - Lettonie

Plus qu’un marché, c’est un parcours lumineux immersif. Le guide raconte même que «les parcs et les canaux de la ville se transforment en un monde féérique et scintillant». Wow.

Image: dr

La capitale lettone a même été élue par les voyageurs «meilleure destination pour les illuminations de Noël en Europe». C’est chic.

Zurich - Suisse

WOOHOO! Zurich décroche même le titre de «plus beau marché de Noël d’Europe». Ça n’est certes pas le meilleur, mais c’est le plus beau, donc on prend #hoppschwiiz.

Image: dr

Et par «beau» on entend bois clair, ambiance alpine chic, produits bien sélectionnés. Zurich, ou la précision helvétique, quoi. Et surtout, la ville décline Noël partout: musée transformé en installation immersive, gares, centres commerciaux, quartiers entiers scénographiés… L’avantage, c’est aussi que c’est plus près que Riga.

Craiova - Roumanie

Craiova écrase le classement, notamment par son gigantisme: 280 000 mètres carrés de décor, des quartiers thématiques, un immense traîneau, des lumières à devenir aveugle. Ajoutez à cela une cuisine venue de toute l’Europe de l’Est, une grande roue monumentale et un univers inspiré de Casse-Noisette. C’est Disneyland sous la neige.

Image: dr

On peut trouver ça excessif (rabats-joie). Mais indéniablement, Craiova a compris comment rentabiliser Noël.

Le reste du classement

Ce top 10 n’est que la pointe de l’iceberg. Le classement complet référence aussi, entre la 11e et la 20e place, les marchés d’Edimbourg, Madrid, Winchester, Prague, Bruges, Dresde, Nuremberg, la gorge de Ravenna, Francfort et Cologne. Vous pouvez retrouver ce classement complet ici.