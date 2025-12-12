Les faux banquiers ou policiers se sont fait 1,3 million de francs

La Police cantonale vaudoise constate un nombre d'affaires toujours élevé dans les escroqueries aux faux banquiers, policiers ou assureurs. En 2025, quelque 800 cas à la fausse qualité, dont 230 réussites, ont été recensés pour un préjudice total de 1,3 million de francs. Ils ont été le fait de plus de 250 auteurs.

Plus de «Suisse»

La police vaudoise a fait le point statistique vendredi à l'occasion d'un nouveau cas signalé jeudi à Villeneuve. Un ressortissant français âgé de 26 ans, domicilié en France, a été interpellé à la mi-journée par des gendarmes, indique-t-elle dans un communiqué.

10'000 francs en billets de 200 francs

L'homme, suspecté d'être impliqué dans une escroquerie à la fausse qualité, portait 10'000 francs en billets de 200 francs sur lui, selon la police, ainsi qu'une carte bancaire établie au nom d'une résidente de Villeneuve, une citoyenne suisse âgée de 78 ans. Le contrôle de son véhicule a permis la découverte de documents bancaires et d'une somme de 1400 euros.

Contactée par les gendarmes, la dame a confirmé que le prétendu représentant d'une banque était venu chercher sa carte quelques jours auparavant. Lors de son audition, le prévenu a reconnu s'être rendu trois fois chez sa victime et avoir effectué cinq retraits bancaires pour un montant total de 50'000 francs, est-il précisé.

Il a affirmé avoir agi sous la contrainte. L'argent a été saisi et le véhicule conduit par le prévenu a été séquestré. Le Ministère public a ouvert une enquête pénale. Le Français a été placé en détention provisoire. (sda/ats)