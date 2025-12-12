La Suisse restructure le pilotage du deal commercial avec les Etats-Unis

Le Conseil fédéral confie désormais au Secrétarit d'Etat à l'économie la direction des négociations en vue d’un accord commercial juridiquement contraignant avec les Etats-Unis.

Image: Shutterstock

Les négociations en vue de la conclusion d'un accord commercial juridiquement contraignant avec les Etats-Unis seront dirigées par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Celui-ci sera secondé par un groupe de suivi dans lequel tous les départements et la Chancellerie fédérale sont représentés.

La nouvelle structure organisationnelle est mise en place immédiatement, a indiqué vendredi le Conseil fédéral. Elle se concentre sur la négociation de l'accord commercial et sera active jusqu'à la ratification de celui-ci.

Le mandat de la structure de pilotage établie par le Conseil fédéral le 9 avril arrive à son terme. Dirigée par le Département fédéral des affaires étrangères, elle coordonnait les questions économiques et financières en suspens entre la Suisse et les Etats-Unis. (jah/ats)